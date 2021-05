Secondo alcune indiscrezioni l’ex premier Giuseppe Conte starebbe pensando di riassumere Rocco Casalino nel nuovo Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte, è al lavoro per rifondare il Movimento 5 Stelle. Il compito non è facile soprattutto perché al momento l’associazione Rousseau che detiene i nomi degli iscritti non sembra intenzionata a comunicarli ai penta stellati. Nonostante questo, l’ex premier continua il suo lavoro con determinazione: domenica scorsa ha organizzato una video conferenza con i parlamentari della Commissione Giustizia per parlare delle riforme in esame. Inoltre nelle scorse ore ha incontrato i rappresentanti di Camera e Senato per discutere della complicata situazione politica. Secondo alcune indiscrezioni Conte starebbe già scegliendo i personaggi che potrebbero comporre il nuovo staff di Montecitorio e Palazzo Madama.

LEGGI ANCHE > LEA T, POLEMICHE PER LA ‘CENSURA’ DI VERISSIMO ALL’INTERVISTA DELLA MODELLA TRANSGENDER

Tra i nomi in lizza, come si apprende dall’Adnkronos, numerosi arriverebbero dalla squadra che ha lavorato per Conte a Palazzo Chigi durante i suoi governi precedenti. Primo tra tutti Rocco Casalino. L’ex portavoce di Conte potrebbe quindi tornare in pista molto presto.

Dalla sua assunzione sono state moltissime le critiche a Casalino, soprattutto perché ritenuto inesperto e per il suo discutibile passato televisivo al Grande Fratello. Nonostante lo snobbismo della politica e l’incerta sorte del partito l’ex gieffino riprenderà molto probabilmente il suo ruolo.