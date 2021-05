Perugia, scontro frontale “C’è una bambina sull’asfalto”. La bambina era Priscilla, quattro anni

Scontro frontale tra due auto in provincia di Perugia oggi pomeriggio.

Tragico incidente questo pomeriggio, in provincia di Perugia. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una bimba di soli 4 anni, Priscilla Brugnami, ha perso la vita: nonostante l’imminente arrivo dei soccorsi del 118 per la piccola non c’è stato nulla da fare. Mentre la madre – una parrucchiera di 46 anni di nome Giovanna – è stata trasportata al nosocomio perugino di Santa Maria della Misericordia dove è arrivata già in codice rosso. le sue condizioni, al momento, sono gravissime.

Altre due persone sono rimaste ferite anche se in misura decisamente meno grave: un ragazzo di 19 anni e una ragazzina di 17. Lo scontro tra i due veicoli – una Fiat Punto e una Skoda – è avvenuto nel comune di Corciano, tra le frazioni di Migiana e Mantignana. I Carabinieri, ora, sono impegnati nei rilievi per comprendere le dinamiche precise dell’incidente che è avvenuto in un tratto di strada piuttosto tranquillo, quasi del tutto rettilineo: la vecchia provinciale 172. la strada è solitamente poco frequentata, costeggia il bosco di Monte Malbe da un lato e la campagna dall’altro.

Il 19 enne alla guida della Skoda ha detto di aver visto un cinghiale attraversargli la strada all’improvviso ma, per ora, è solo un’ipotesi ancora da verificare. Su quella strada altre volte si erano verificati incidenti ma mai una tragedia di tale portata: le due automobili sono completamente distrutte, irriconoscibili. Dopo l’incidente, sul posto sono accorsi il papà, la nonna e il fratello della piccola Priscilla. Seguiti, a distanza di pochi minuti, da una folla di amici e conoscenti, tutti ancora increduli su quanto accaduto nel giro di pochi minuti. La famiglia della vittima, infatti, è molto conosciuta e ben voluta in paese in quanto gestisce un’attività commerciale molto rinomata. Solo questa mattina un altro gravissimo incidente sulla A14: un capriolo stava cercando di attraversare l’autostrada.