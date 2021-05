Franco Battiato si è spento questa mattina all’età di 76 anni nella sua villa in Sicilia. Il cantautore era malato da tempo e si era ritirato a vita privata dal 2017.

Ci ha lasciato Franco Battiato. Il cantautore all’anagrafe Francesco Battiato è mancato oggi all’età di 76 anni, nella sua residenza di Milo nella provincia di Catania. Battiato era malato da diverso tempo e non nonostante apparisse sporadicamente suoi social si era ritirato a vita privata. A dare la triste notizia è stata la famiglia. I parenti del cantante hanno ringraziato i tantissimi fan per la vicinanza e i tanti messaggi di cordoglio ricevuti. Da un lungo periodo Battiato era lontano dal palco. Nel 2017 dopo un incidente domestico annullò l’ultimo tour e si rifugiò nella sua villa ai piedi dell‘Etna, vicino al paese dove era nato. Nella sua lunghissima e fortunata carriera da musicista ha regalato al pubblico canzoni memorabili come La cura, Centro di gravità permanente e Voglio vederti danzare. Un maestro della musica italiana, difficile da incasellare in un unico stile, ha avuto la grande capacità di trasformare la poesia in musica, attraverso brani che rimarranno per sempre nella storia della musica italiana.

Nonostante la grande fama come cantante, Battiato non era solo un cantautore ma esprimeva la sua arte anche attraverso la pittura e nel cinema grazie alla sua attività di regista. Non è un caso se è stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco. Tra i primi a commemorare pubblicamente il cantante è stato Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica.

Con un tweet, Spadaro ha voluto esprimere tutta la sua tristezza e per farlo non poteva non utilizzare il testo di una delle canzoni più famose e poetiche di Battiato: “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato” ha scritto.

I funerali si terranno in forma privata.