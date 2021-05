Il prossimo luglio Harry e William saranno uno a fianco dell’altro per l’inaugurazione di una statua dedicata a Diana ma non terranno un discorso congiunto. Ecco tutti i dettagli.

Lady Diana riuscirà a far riappacificare i due amati figli? Secondo le ultime notizie trapelate da Buckingham Palace, sembrerebbe proprio di no. Neanche in nome della loro adorata mamma, i due fratelli cercheranno di ricucire il rapporto. Ma facciamo un passo indietro. Il prossimo luglio sarà inaugurata a Londra una statua dedicata alla “Principessa triste” mancata nel 1997 a soli 36 anni. I due figli William e Harry nel 2017 decisero di commissionare una statua celebrativa raffigurante la mamma, allo scultore Ian Rank-Broadley, da installare nei giardini di Kensington Palace. L’opera d’arte sarà presentata a luglio 2021, in occasione di quello che sarebbe stato il 60esimo compleanno di Diana. Dal 2017 però le cose tra i fratelli sono radicalmente cambiate. L’arrivo di Meghan Markle nella vita del principe ha cambiato tutto: lo strettissimo rapporto tra William e Harry è gradualmente collassato fino ad arrivare alla spaccatura finale, con l’abbandono dei titoli regali, il trasferimento in America e la durissima intervista a Oprah Winfrey. Le parole di Harry e della moglie contro Kate Middleton e le accuse di razzismo alla famiglia avrebbero definitivamente separato i fratelli e un riavvicinamento sembra sempre più improbabile. In molti speravano che il ritorno a Londra di Harry in occasione dell’inaugurazione della statua per Diana fosse il pretesto giusto per rimettere le cose a posto ma i primi dettagli trapelati sull’inaugurazione non sono promettenti. Nonostante le insistenti voci secondo le quali Harry avrebbe preferito non essere presente, sembra invece che parteciperà di persona ma terrà un discorso separato dal fratello.

Sono state molte in passato le occasioni nelle quale i principi hanno tenuto discorsi congiunti, ma non questa volta. Un fatto strano considerando l’importante occasione. Harry e William sono sempre stati uniti nelle celebrazioni e commemorazioni della mamma. Non è ancora chiaro se al fianco di Harry ci sarà Meghan Markle.

La data del parto non è stata resa nota ma molto probabilmente la duchessa partorirà poco prima dell’inaugurazione e quasi certamente deciderà di restare a Los Angeles con la neonata e il primogenito Archie.