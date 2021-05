Gessica Notaro mostra il volto dopo l’ultimo intervento chirurgico. Le ferite si sono rimarginate e ora può finalmente truccare il viso.

Gessica Notaro mostra il suo volto dopo l’ultimo intervento di chirurgia estetica. I risultati, come racconta la stessa Gessica su Instagram, sono sorprendenti e da ora potrà tornare a truccarsi. Un gesto insignificante per molte donne ma non per la 32enne che dal 2017 lotta per riprendere in mano la sua vita, dopo che l’ex fidanzato Edson Tavares l’ha aggredita gettandole addosso dell’acido. Era il 10 gennaio e dopo l’ennesima lite l’uomo decise che vendicarsi una volta per tutte per essere stato lasciato. Così Gabriella, la madre di Jessica ricorda quel giorno: “Ho aperto la porta e l’ho vista. Aveva come una maschera di plastica: “Mamma sto bruciando” mi ha detto. Io l’ho portata al Pronto Soccorso immediatamente“.

I primi tempi sono stati terribili. Gessica ricorda: “Le prime volte quando ero in ospedale mi svegliavo urlando perché non ci vedevo e mia madre che mi è stata sempre vicina, mi ricordava quello che era successo perché io i primi giorni a volte lo dimenticavo e quando mi svegliavo senza vederci ero terrorizzata”

Un gesto per il quale Tavares è stato condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione. Ma il processo è stato un tormento, per Jessica: “Mi chiedo perché una vittima debba sentirsi colpevole sul banco degli imputati. Lo dico perché ci sono modi e modi anche per fare gli avvocati. Io quando ho testimoniato per tante ore di fila in tribunale dovevo continuamente spruzzarmi acqua sul viso perché la pelle mi bruciava. Un giorno uno dei suoi avvocati mi ha riso in faccia e per fortuna è intervenuto il giudice dicendogli Guardi che non c’è niente da ridere”. Ma l’ostilità verso di lei non si è limitata a qualche episodio di pessimo gusto. La ragazza ha raccontato: “Non utilizzo un occhi da quattro anni e mi sono sentita dire che i suoi avvocati difensori avevano chiesto una nuova perizia medica, portando in tribunale una mia foto al mare dove ero di spalle e dicendo “La Notaro si sta riprendendo bene” dicevano”

Lei dal giorno in cui Tavares ha tentato di rovinarla per sempre non si è mai persa d’animo e ha affrontato un percorso lunghissimo per ricostruire il viso e soprattutto superare lo shock della violenza. Le operazioni chirurgiche le stanno dando la possibilità di ricostruire il suo bellissimo viso ma la strada è ancora lunga.

LEGGI ANCHE > FRANCESCA PASCALE, 20 MILIONI DI BUONUSCITA ED UN MILIONE L’ANNO “LIQUIDATA DA BERLUSCONI COME UNA COLF”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Le cicatrici provocate dall’acido sono profonde e ci vorrà ancora del tempo per guarire ma nonostante questo Gessica non ha mai perso la forza e soprattutto l’entusiasmo per ogni piccolo traguardo conquistato: “Io mi godo la vita e quando mi guardo allo specchio mi piaccio” ha raccontato. Oltre alle cicatrici dovrà la Notaro dovrà sottoporsi anche a un trapianto della cornea. Ci sono buone probabilità che recuperi la vista all’occhio lesionato.

Gessica ha così deciso di intraprendere un percorso per aiutare le donne in difficoltà, che hanno subito abusi o che sono vittime di stalking.

Un impegno nel sociale che l’ha portata a ricevere significativi riconoscimenti. La Notaro ha ritrovato la felicità accanto al compagno Filippo Bologni e si dedica alle sue più grandi passioni la danza e i cavalli.