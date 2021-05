Meghan Markle tornata in tv per una speciale occasione, ma a far parlare non è il suo discorso ma è il suo costosissimo look premaman. Ecco quanto vale.

Meghan Markle è riapparsa in tv dopo l’intervista bomba rilasciata il mese scoros alla giornalista americana Oprah Winfrey. L’occasione che ha portato nuovamente la duchessa in tv è stata la compagna Vax Live, nella quale le star del cinema e della musica si sono riunite per ricavare fondi e lanciare messaggi di supporto alle popolazioni più in difficoltà nella lotta alla pandemia da corona virus. Oltre all’importante messaggio lanciato dalla moglie di Harry, non è passato inosservato il costosissimo outfit indossato dalla duchessa all’ottavo mese di gravidanza. A calcolare il valore del look di Meghan ci hanno pensato ancora una volta i tabloid inglesi che hanno stimato un valore complessivo di 26.463 sterline. quasi 30 mila euro.

L’abito chemisier in cotone rosso firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera costa ben 1.200 sterline, ma è un altro il pezzo che fa alzare il valore dell’outfit. A rendere decisamente costoso il look della duchessa sono il braccialetto Love di Cartier, il bracciale di diamanti firmato Jennifer Meyer e soprattutto l’orologio d’oro che porta al polso firmato sempre Cartier. Oltre al prezzo di listino di 17.800 sterline a renderlo inestimabile è il fatto che sia appartenuto a Lady Diana. Nonostante la regina Elisabetta, dopo la Megxit, abbia vietato alla Markle di utilizzare i preziosi gioielli della Corona, alcuni pezzi appartenenti a Diana, dopo la sua morte, sono andati in eredità al figlio Harry che come in questo caso li ha regalati alla moglie.

The Sussexes’s last news! 👇🏿

Meghan Markle set the tone for #GlobalCitizen‘s #VaxLive with her powerful statements, Oprah Winfrey and Prince Harry are teaming up for a series that will delve into mental health issues and more #PrinceHarry #MeghanMarkle #Oprah https://t.co/KSNWLRJJMp — Sussex Supporter (@mid_zan) May 11, 2021

Oltre alle polemiche sul look della duchessa, accusata spesso di aver speso troppi soldi dei contribuenti inglesi per il proprio guardaroba, il video è stato registrato per un importante intento benefico. I duchi del Sussex, infatti nonostante abbiano abbandonati i loro ruoli istituzionali, continuano a sostenere associazioni benefiche e cause umanitarie dall’altra parte dell’oceano. “L’anno passato”ha dichiarato Meghan “è stato determinante grazie alle comunità che lottano instancabilmente ed eroicamente per affrontare il Covid-19. Ci siamo riuniti stasera perché la strada da percorrere sta diventando più luminosa. Avremo bisogno di ognuno di noi per trovare la strada più giusta da percorrere.”

“In qualità di presidenti della campagna di Vax Live, io e mio marito crediamo che sia fondamentale che la nostra ripartenza dia la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state colpite in modo sproporzionato da questa pandemia” ha concluso la duchessa.