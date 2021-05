“Non mi vergogno di dirlo, soffro di anoressia nervosa e sono in cura“, sono le parole shock che Tess Holliday, modella plus size, ha dichiarato su Twitter. E a chi le ha domandato come possa essere anoressica e contemporaneamente in sovrappeso, la modella ha risposto senza peli sulla lingua.

Tess Holliday e la carriera nella moda

Tess Holliday, americana del Mississipi, 35 anni di cui 20 passati lavorando nel mondo della moda. Aveva solo 15 anni quando fece il suo primo casting e le venne detto che era troppo grossa per fare la modella. Da allora decise di passare dal lato opposto dei riflettori: quello dello styling e della direzione creativa delle sfilate di moda. È stato nel 2011 che ci ha riprovato proponendosi di nuovo come indossatrice, e da allora non si è più fermata, guadagnando sempre più consensi ed approvazione che l’hanno portata a lavorare con figure come il fotografo David LaChapelle ed apparire su riviste del calibro di Vogue.

Tess Holliday è oggi una paladina della body positivity, che aiuta le donne ad accettare il proprio corpo e ad amarsi così per come si è, senza seguire i canoni estetici inarrivabili delle riviste patinate. Ma alcune sue dichiarazioni delle ultime ore stanno adesso facendo molto discutere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday)

Tess Holliday: “Soffro di anoressia nervosa”

L’annuncio la 35enne lo ha voluto fare tramite i social network. “Sono anoressica in fase di guarigione. Non mi vergogno più a dirlo ad alta voce. Sono il risultato di una cultura che celebra la magrezza e la fa diventare un valore, ma adesso posso scrivere la mia personale narrativa. Sono finalmente in grado di prendermi cura di un corpo che ho punito per tutta la vita e sono finalmente libera“, ha scritto.

Il suo sfogo è stato necessario dopo che sotto alle sue ultime fotografie postate sui social erano apparsi molti commenti dei fan che si complimentavano con lei per la sua perdita di peso. Molti dicevano “Hai un aspetto sano ultimamente“, o ancora “Stai perdendo peso, continua così!“. “Non commentate il mio peso o la mia salute, tenetevelo per voi, grazie“, ha scritto a caratteri cubitali Tess in un tweet.

To everyone that keeps saying “you’re looking healthy lately” or “You are losing weight, keep it up!” Don’t. Comment. On. My. Weight. Or. Perceived. Health. Keep. It. To. Yourself. Thanks — Tess H🍒lliday (@Tess_Holliday) April 30, 2021

“Basta commenti sulla mia taglia. Basta mettere a confronto perdita di peso e salute. Sto guarendo da un disturbo alimentare“, così la 35enne americana ha voluto dare un taglio netto a certi tipi di commenti, uscendo allo scoperto sul disturbo alimentare di cui è affetta.

Leggi anche -> Michela Murgia ancora turbata dalle divise: sono stata intimidita da un poliziotto, dice

Leggi anche -> Luana, parla la madre: “Ha un bimbo di 5 anni, come faccio a dargli questa notizia?”

Le reazioni sui social network

Dopo le sue dichiarazioni, moltissime sono state le reazioni di sostegno. La maggior parte dei commenti sono stati di pieno appoggio, ma c’è stata anche una buona parte di utenti dei social network che le hanno fatto alcune domande. La più frequente tra queste riguardava una curiosità: come si può essere sovrappeso e contemporaneamente anoressica? E c’è stato chi anche ha messo in dubbio l’esistenza effettiva del disturbo alimentare stesso.

Ma la modella 35enne ha subito messo a tacere le voci: “Non conoscete come funzionano scienza e corpo“, ha scritto, aggiungendo: “Ho una diagnosi di anoressia nervosa, non me ne vergogno“.