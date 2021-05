Chiara Ferragni dice la sua dopo il concerto del Primo Maggio. L’influencer ha voluto supportare il marito nella scomoda decisione di andare contro la Rai.

Chiara Ferragni scende in campo per sostenere il marito Federico Lucia all’indomani del terremoto mediatico scaturito dalla telefonata con i vertici Rai, pubblicata sui suoi canali social. Ma facciamo un passo indietro: Fedez è stato scelto insieme ad altri artisti per partecipare al concerto del Primo Maggio che si è svolto all’Auditorium Parco della Musica di Roma ed è stato trasmesso da Rai 3. Una manifestazione molto importante che ha visto la partecipazioni di artisti del calibro di Vasco Rossi, Max Gazzè Alex Britti, Francesco Renga, Noemi, Pierò Pelù e moltissimi altri. Fedez oltre ad esibirsi con una canzone di successo ha deciso di esporre un breve monologo su temi politici come il Ddl Zan, l’omotransfobia, gli interventi omofobi di alcuni degli esponenti della Lega sull’argomento, con particolare riferimento a Ostellari, e l’appello a Draghi affinché supporti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Un breve comizio politico che la Rai non avrebbe accettato cercando di dissuadere il cantante e chiedendo di limitarsi solo ad una esibizione canora lasciando le questioni politiche fuori da un concerto di intrattenimento. Come mostra il video pubblicato da Fedez, la direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani, insieme ad un collaboratore chiede esplicitamente al cantante di lasciare i suoi pensieri politici ad altri contesti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Frasi che hanno fatto andare su tutte le furie il marito di Chiara Ferragni che ha accusato il canale di censura nei suoi confronti. Alla fine la Rai ha ceduto alle richieste del cantautore e ha permesso a Fedez di esprimere le sue opinioni politiche sul palco. Il tentativo di censura non è comunque piaciuto al cantante che ha denunciato il fatto sui social. In pochi minuti il popolo del web è insorto, schierandosi a favore di Fedez.

A poche ore dal terremoto mediatico è intervenuta anche Chiara Ferragni che ha espresso tutta la sua stima per il coraggio del marito: “Sono fiera di lui. Andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco” ha raccontato. E, parafrasando il titolo di una canzone di Fedez, la Ferragni poco dopo aggiunto: “Bella storia sei tu e le palle che hai nel dire sempre quello che pensi”.