Meghan Markle e Harry sono sempre più lontani dalle grazie della famiglia reale inglese. La Regina vieta di indossare anche i gioielli di Lady Diana.

Meghan Markle non potrà più indossare i gioielli della Corona, compresi quelli che appartenevano alla defunta suocera Lady Diana. Negli anni passati a corte l’ex attrice aveva più volte indossato le preziose creazioni di alta gioielleria di proprietà della famiglia del marito ma ora le cose sono destinate a cambiare. L’unica eccezione fatta dalla regina riguarda l’anello di fidanzamento donato da Harry alla futura moglie, realizzato con un diamante appartenuto a Lady Diana. Una piccola concessione al nipote che per la proposta a Meghan Markle disegnò personalmente l’anello composto da due diamanti più piccoli acquistati in Botswana, uniti ad una pietra principale scelta tra l’eredità di Lady Diana. Il gesto della famiglia reale sembra l’ennesimo segnale di un allontanamento dal principe secondogenito. D’altronde i rapporti con la famiglia e soprattutto con il fratello William e il padre Carlo sembrano ormai irrecuperabili. La tensione scaturita dall’intervista rilasciata dagli ex Sussex alla giornalista americana Oprah Winfrey ha separato ancora di più i due fratelli lontani ormai da diverso tempo. William, secondo delle fonti vicine a Backingham Palace, non avrebbe nessuna intenzione di perdonare il fratello soprattutto a causa dele parole spese ai danni della moglie Kate Middleton.

Le accuse di Meghan alla futura regina non sarebbero proprio andate giù al marito che nonostante il legame di sangue con il fratello pare non voglia più avere nessun rapporto. William e Kate, che i questi giorni festeggiamo dieci anni di matrimonio, hanno sempre rappresentato la famiglia reale in modo eccellente, al di fuori da scandali e comportamenti non idonei ai loro ruoli. Una famiglia sana e impegnata nel privilegiato e a volte complicato lavoro reale. Harry da sempre la pecora nera della famiglia ha peggiorato la situazione affiancandosi ad una donna non adatta alla vita di corte e la combinazione è stata una bomba ad orologeria.

Secondo Robert Jobson, esperto di monarchia inglese, Harry sarebbe l’unico responsabile del fallimento delle relazioni con Buckingham Palace sarebbe. Il principe che non avrebbe preparato in modo adeguato Meghan alla vita a Palazzo. E non lo avrebbe fatto intenzionalmente, temendo di spaventarla troppo.