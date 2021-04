John Travolta raccontato com’è nata l’dea del ballo con la Principessa Diana che 35 anni fa incantò il mondo.

Dopo 35 anni John Travolta torna a parlare della sera entrata nella storia nella quale ballò con Lady Diana. Una serata di tantissimi anni fa ma che è rimasta per sempre nei pensieri dell’attore. L’occasione che li fece incontrare fu una festa alla Casa Bianca alla quale Diana partecipò con il Principe Carlo con il quale era sposata da soli 4 anni. L’attore appena vide la Principessa decise di invitarla a ballare esibendosi in iconico ballo che entra nella storia, sotto gli occhi del presidente Ronald Reagan, del Principe Carlo e dei tanti ospiti all’esclusivo party della Casa Bianca. “Era mezzanotte”, racconta oggi la star di Grease, “mi sono avvicinato a lei, le ho toccato il gomito e l’ho invitata a ballare…”. Il resto è stato immortalato dai fotografi: la principessa e la star di Hollywood si esibiscono in un romantico e coreografico ballo che attira l’attenzione di tutta la sala. Anche grazie a questo episodio l’abito in velluto blu disegnato dallo stilista Victor Edelstein rimarrà per sempre una delle creazioni sartoriali più iconiche della storia della moda. Verrà venduto più volte all’asta per poi tornare nel 2019 di proprietà della corona per cifra record di 240 mila euro e messo in mostra a Kensington Palace.

John Travolta racconta di essere andato dalla principessa per chiederle l’onore di un ballo: “lei si è girata e mi ha fatto quel sorriso accattivante, un po’ triste, e ha accettato il mio invito” ha raccontato ad Esquire Mexico. La parte difficile non è stata condurre la splendida coreografia ma conquistare la fiducia della principessa e chiederle di ballare in modo rispettoso e corretto.

Sbrigati i convenevoli la strana coppia si è lanciata in pista lasciando tutti incantati “Ed eccoci lì, a ballare insieme come se fosse una favola”. Nonostante siano passati diversi anni l’attore rivive le emozioni come se il tempo non fosse passato : “Quel momento è impresso nella mia memoria come un momento magico e molto speciale”.