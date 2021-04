La fievole pace tra la Royal Family avvertita durante il funerale di Filippo D’Edimburgo potrebbe essere solo un lontano ricordo grazie all’uscita di una versione aggiornata del libro sui Sassex “Finding Freedom”. Ecco cosa sta succedendo a corte.

Nuovi scandali stanno per irrompere nella Royal Family. Il flebile riavvicinamento tra Harry e William, durante il funerale del nonno Filippo, potrebbe non essere il primo passo verso una riconciliazione ma solo un singolo episodio. A minacciare il rapporto, già decisamente compromesso, tra i due fratelli è la nuova edizione della biografia “Finding Freedom” la biografia su Harry e Meghan scritta l’anno scorso dai giornalisti Omid Scobie e Carloyn Durand.

Come annunciato dal Daily Express nei prossimi mesi è attesa l’uscita di una nuova versione del libro sulla Royal Family che aggiungerà alla storia tre attesissimi capitoli che riguarderanno gli avvenimenti degli ultimi mesi. In modo particolare l’attenzione si concentrerà sulla conversazione che Harry avrebbe avuto con la Regina Elisabetta prima di lasciare l’Inghilterra e sulle parole che il principe William avrebbe detto al fratello sempre in occasione del suo ritorno in patria per il funerale del Duca di Edimburgo. Ma non è finita qui: i giornalisti sarebbero a conoscenza anche di numerosi dettagli dell’intervista a Oprah Winfrey e sulle accuse mosse dallo staff della famiglia reale nei confronti di Meghan Markle. Insomma se nelle ultime settimane i rapporti sembravano essersi distesi leggermente nei prossimi mesi potrebbe esserci un nuovo scontro tra i membri della famiglia reale.

Le fonti delle nuove notizie, come riportato dagli autori Carolyn Durand e Omid Scobie, sarebbero “amici” molto stretti deli Sussex. La coppia ha sempre specificato di non aver mai rilasciato dichiarazioni per la stesura del libro. Nonostante abbiano scelto di rivelare i dettagli della loro permanenza a corte alla giornalista e conduttrice americana Oprah Winfrey, Harry e Meghan non hanno mai nascosto la loro antipatia per i media. All’origine del conflitto, come rivelato dalla testata francese Gala, ci sarebbero alcune foto hot scattate dai paparazzi su un balcone di un resort in Giamaica quando i Sussex erano ancora fidanzati. L’episodio, citato anche in “Finding Freedom” è accaduto nel 2017 durante la celebrazione del matrimonio di un amico della coppia. Nonostante la fitta rete di controlli per garantire la privacy degli invitati due fotografi di un’agenzia di Los Angeles riuscirono a fotografare il nipote della regina Elisabetta e la sua fidanzata in atteggiamenti inequivocabili sul balcone della villetta.

Harry dovette chiamare il fratello maggiore per risolvere la situazione e bloccare l’uscita delle immagini. Nonostante l’intervento della famiglia reale sembra che Harry sia stato rimproverato duramente dal fratello e da li abbia avuto inizio il percorso di separazione tra di loro.