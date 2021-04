La cantante Fiorella Mannoia a distanza di due mesi dal suo matrimonio ne ha svelato tutti i dettagli, dal motivo della decisione agli invitati: ecco che cosa ha detto nell’intervista per il Corriere.

Fiorella Mannoia si è sposata: anche lei alla fine ha ceduto e ha detto ‘sì’ al matrimonio. La cantante lo scorso febbraio ha celebrato il suo amore con il compagno Carlo Di Francesco per ufficializzare la loro storia che dura da più di 15 anni. A distanza di due mesi la Mannoia è poi ritornata a parlare del lieto giorno, rivelando dettagli rimasti fino ad ora inediti.

Fiorella Mannoia, il matrimonio con Carlo Di Francesco

Per la prima volta i retroscena sul suo matrimonio con Carlo Di Francesco sono stati svelati. Così Fiorella Mannoia li racconta nella sua intervista per il Corriere. “Al momento delle promesse ci veniva da ridere“, spiega divertita la cantautrice.

Ma cosa è cambiato veramente dopo il matrimonio nel solido rapporto che già durava da 15 anni tra la Mannoia e il compagno Carlo? Praticamente nulla, “solo la fede al dito“, afferma lei.

“Non è cambiato molto. Anzi, adesso quando discutiamo posso minacciarlo: ‘Guarda che divorzio!’“. L’ironia della Mannoia resta pungente, ma la felicità è tanta e nasconderla è difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Matrimonio con pochi invitati: “Così nessuno si offende”

Il matrimonio, celebrato lo scorso 22 febbraio a Roma, con rito civile, è stato solo il coronamento di una lunga storia d’amore che tra i due è sempre andata a gonfie vele nonostante la differenza d’età (lei 67 anni, lui 42).

Leggi anche -> “Mi hanno dato dell’attore di serie B, della ‘mignotta’, del gay per convenienza” dice Gabriel Garko

Leggi anche -> Dayane Mello “Non ho tempo di pensare agli uomini”. Ma con Mario Balotelli ha fatto un’eccezione

I due sposi erano d’accordo anche sugli invitati al matrimonio: “L’abbiamo fatto in pieno periodo di restrizioni per il Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito“, ha specificato. Presenti alla cerimonia infatti c’erano solo circa una decina di persone, unicamente i parenti più stretti. E, assolutamente, niente paparazzi. La loro scelta è quindi stata anche una trovata ‘strategica’: per evitare del tutto la presenza di persone indesiderate e nascondersi così ad occhi indiscreti, la coppia ha scelto di sposarsi proprio durante la pandemia, dovendo essere così ‘obbligati’ a rispettare tutte le regole più severe.

Fiorella Mannoia e i figli mai arrivati

La storia con l’attuale marito Carlo Di Francesco prosegue ormai da tanti anni ma nonostante questo la coppia non ha avuto figli. È una coincidenza o una scelta ben precisa? La cantautrice lo aveva rivelato tempo fa, durante una sua intervista per “27esimaora” del Corriere della Sera: “C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati, ma oggi non mi mancano“, aveva infatti dichiarato. Insomma poco male se alla fine la Mannoia di figli non ne ha avuti: ad oggi è molto felice con il marito e questo è tutto ciò che conta.