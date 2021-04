Elisa Isoardi è finalmente riapparsa sui social dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi. Secondo Dagospia però l’infortunio all’occhio non sarebbe il motivo del uscita dal reality.

Elisa Isoardi torna sui social dopo essersi ritirata dall’Isola dei Famosi per un problema all’occhio destro. La bella showgirl piemontese la scorsa settimana aveva annunciato a sorpresa di non poter proseguire il gioco a causa del forte dolore all’occhio causato da un incidente. Elisa stava controllando il fuoco quando è stata colpita in viso da un pezzo di brace. Dopo alcuni controlli in ospedale è tornata sull’isola per continuare il reality la il perdurare del forte dolore l’ha costretta a tornare in Italia per effettuare delle visite più approfondite. Nelle scorse ore ha pubblicato sui social la prima foto dal suo rientro in patria. Elisa appare sorridente ma ancora bendata. Ci tiene a ringraziare tutte le persone che le sono stare vicine durante la sua esperienza sull’isola dichiarando di essere stata felicissima di aver potuto mostrare anche la sua fragilità senza perdere la gioia per la vita:” È bello potervi dire che sto bene, fiera di aver potuto mostrare con coraggio anche le fragilità senza perdere mai speranza e la bellezza della vita. Grazie per avermi dato forza e grazie isola” ha scritto su Twitter.

È bello potervi dire che sto bene, fiera di aver potuto mostrare con coraggio anche le fragilità senza perdere mai speranza e la bellezza della vita. Grazie per avermi dato forza e grazie isola.@IsolaDeiFamosi pic.twitter.com/CXQ6OFKhAq — Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) April 19, 2021

Secondo Dagospia però le motivazioni del suo ritiro sarebbero ben altre. L’infortunio c’è stato veramente ma le sue condizioni di salute le avrebbero permesso di continuare il gioco.

Il giornalista Giuseppe Candela è convinto che la Isoardi avrebbe firmato un contratto con la produzione di sole 8 puntate per tornare prima in Italia dove la attenderebbe un brillante futuro in Mediaset. Sarà vero? Ancora non lo sappiamo ma sembra certa la futura presenza della conduttrice piemontese nei canali di Piersilvio Berlusconi. Non ci resta che attendere per capire quale sarà il programma destinato alla bella Elisa.