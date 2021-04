Arianna Cirrincione fidanzata del naufrago Andrea Cerioli parla per la prima volta delle accuse all’ ex tronista. Ecco cosa ha raccontato al programma Casa Chi.

Arianna Cirrincione ospite di Casa Chi, parla delle critiche al fidanzato Andrea Cerioli per la sua forma fisica. L’ex tronista è stato fortemente contestato a causa della del fisico arrotondato. Appena sbarcato in Honduras ha mostrato un corpo decisamente diverso da quello pubblicato sui social. Secondo i follower più attenti Cerioli avrebbe modificato le sue foto per apparire più in forma di quanto in realtà fosse. Effettivamente guardando il suo profilo Instagram mostra degli addominali non pervenuti sull’Isola dei Famosi. A difenderlo ci ha pensato Arianna che ha chiarito che le foto a cui si riferiscono i followers sono di più di un anno fa. Come è successo a molti, chiarisce l’ex corteggiatrice, durante la quarantena ha messo su un po’ di peso. Secondo la fidanzata quindi non si tratterebbe di foto ritoccate ma solo scattate prima del suo aumento di peso. E come ricorda Arianna un po’ di pancetta o qualche chilo in più non devono essere presi come argomento per criticare una persona.

Chiarito l’argomento la bella 26enne ha voluto chiarire una volta per tutte le voci su una possibile cotta del fidanzato per Elisa Isoardi. Arianna è certa della fedeltà del compagno e esclude che Andrea provi un’attrazione per la presentatrice. Nonostante questo afferma che Cerioli ha sempre ammirato le donne forti e il carattere e la personalità di Elisa la rendono sicuramente parte di questa categoria: “Se in un certo senso le ha fatto dei complimenti per questo a me fa solo che piacere e non voglio vederci malizia dietro questa cosa” ha continuato.

Per l’influencer è molto bello che il fidanzato supporti le donne e riconosca i loro ruoli da leader: “E’ difficile al giorno d’oggi vedere un uomo che esalta una donna e la sua posizione quindi la trovo una cosa molto bella” ha concluso.