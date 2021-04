Britney Spears si è vaccinata: sui social racconta la sua esperienza

Britney Spears si è vaccinata in America contro il Covid – 19 e ha voluto condividere l’importante momento con i fan. Su Instagram il video: ecco che cosa ha detto.

Anche Britney Spears si è vaccinata, allungando la lista delle celebrities internazionali che hanno ottenuto l’inoculazione del preparato anti Covid-19. La pop star americana ha poi condiviso sui social un video registrato nel momento subito dopo l’iniezione. Ecco che cosa ha detto nel suo messaggio.

Tempo di vaccini in massa negli Stati Uniti, e così anche la nota cantante americana ha ricevuto la propria dose di vaccino anti Covid – 19. Su Instagram la popstar ha condiviso un simpatico video registrato insieme al fidanzato 27enne Sam Asghari subito dopo aver ricevuto la prima iniezione.

“Cosa ne pensi del vaccino?“, le chiede con tono interrogatorio il compagno che nel video compare accanto a lei. Il 27enne ha accompagnato Britney a fare il vaccino.

“Le persone su internet dicevano che fa davvero molto, molto male, simile al dolore di un proiettile che ti attraversa il braccio“, risponde lei. “Ma non è niente. Non ho sentito niente. Sto bene, e spero di continuare di stare bene“, conclude la nota popstar.

“Batti cinque!“, esclama Sam, e poi la coppia si scambia il cinque, segno di tanta complicità tra i due.

“Ho ricevuto il vaccino anti Covid-19“, scrive in didascalia al video la nota pop star, “Grande successo! Batti 5!“.

Le star già vaccinate

La cantante californiana è soddisfatta di aver ricevuto il vaccino e anzi ha deciso di esporsi per sensibilizzare le persone sull’importanza della vaccinazione durante una pandemia come quella di Coronavirus. Non è però l’unica star ad essersi vaccinata, anzi. Sui social i vip fanno a gara per mostrarsi nel momento dell’iniezione del preparato anti Covid e negli Stati Uniti sono tante le star che stanno dando il buon esempio alla popolazione, utilizzando i social come strumento per la diffusione di informazione.

L’elenco è lunghissimo: tra loro anche Mariah Carey, Blake Lively, Dolly Parton, Hugh Jackman, Sean Penn, Naomi Watts, Sharon Stone, Stephen King, Jane Fonda e moltissimi altri. Negli USA ha ricevuto il vaccino anche la ‘stella’ nostrana Isabella Rossellini, mentre in Italia si sono già vaccinati nomi come Antonello Venditti o Renato Zero.