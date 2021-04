Padova, auto con a bordo padre madre e bambino di soli due anni colpita in pieno da un furgone

Schianto ad altissima velocità ha devastato un’auto con a bordo un’intera famiglia: padre, madre ed un bambino di soli due anni. La scena davanti ai soccorritori è stata drammatica

Un tremendo incidente stradale che ha visto un furgone impattare contro un’automobile si è consumato nei pressi di Padova, precisamente nel comune di Campodarsego. L’ennesimo scontro avvenuto sulle strade italiane – riportano i soccorritori dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa che sono arrivati sul posto – ha avuto in via Bollane nel punto in cui la strada si incrocia con via San Giuliano. A bordo dell’automobile colpita, una station wagon Fiat Freemont, viaggiava un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio di appena 2 anni, tutti rimasti feriti.

La dinamica dello scontro, così come le sue cause, sono ancora in fase di accertamento: la violenza dell’impatto comunque ha portato il furgone coinvolto nell’incidente avvenuto a pochi chilometri da Padova a ribaltarsi. Il conducente del mezzo, non ferito gravemente, è riuscito ad emergere dalle lamiere del mezzo con le sue forze e quando si è reso conto della gravità delle ferite delle persone che viaggiavano sull’altra automobile ha chiamato i soccorsi. Tutti e tre gli occupanti della Freemont sono stati ricoverati in condizioni gravi, la madre del piccolo a Mestre ed il bambino e suo padre a Padova: sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale per effettuare rilievi sul luogo dell’incidente ed approfondire le cause che hanno portato allo scontro, non del tutto chiare come succede spesso in casi simili. Forse, la testimonianza dell’autista del furgone potrebbe rappresentare una preziosa testimonianza. Nel frattempo, all’incrocio delle due strade dove è avvenuto lo schianto si sono recati anche gli operatori dell’Enel: come conseguenza secondaria, lo scontro ha infatti danneggiato anche una centralina situata sul posto.