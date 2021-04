Akash Kumar lancia l’ennesima pesante frecciatina a Tommaso Zorzi prima del loro confronto dal vivo previsto per il prossimo lunedì. Ecco cosa ha detto.

Continua il litigio social tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Il modello indiano è stato un naufrago dell’Isola dei Famosi solo per qualche giorno ma nonostante il poco tempo passato in Honduras si è aggiudicato una forte antipatia del pubblico e soprattutto degli opinionisti in studio. Tra questi il più pungente neanche a dirlo è stato Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ha più volte criticato il modello e dopo il suo ritorno in Italia la diatriba è continuata sui social. Lunedì prossimo durante la putata serale del reality dovrebbe avvenire il tanto atteso confronto tra i due nel quale siamo sicuri ne succederanno delle belle. Per non farci mancare nulla però nelle scorse ore Akash ha voluto mandare una nuova e spietata frecciatina a Tommaso. Nel giorno di esordio del nuovo programma condotto da Zorzi, Akash Kumar ha pubblicato su Instagram una frase molto probabilmente rivolta all’ex Gieffino. Nella stories si legge “Sei talmente raccomandato che da solo non riusciresti a passare neanche l’esame delle urine”. Una frase che non lascia dubbi sul pensiero che Akash ha sull’opinionista dell’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE > GIANNI MORANDI DIMESSO DALL’OSPEDALE: LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

Oltre a Zorzi, Kumar non ha risparmiato critiche neanche ad altre due protagoniste del reality. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini e niente di meno che la padrona di casa Ilary Blasi. Su Elettra il pensiero di Akash e chiaro: non vale nulla. Il modello le ricorda infatti che (secondo lui ovviamente) la sua carriere musicale è misera mentre la sua fama come modello internazionale lo precede. Sulla Blasi il concetto espresso è simile: non sarebbe nessuno se non avesse sposato Francesco Totti. Insomma il modello sembra proprio non avere stima per nessuno se non per se stesso.

In poche settimane di esposizione mediatica il famoso modello si è accaparrato più critiche che consensi e qualcosa ci dice che il confronto di lunedì non migliorerà la situazione.