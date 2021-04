Chiara Nasti parla di Zaniolo e attacca gli hater:”Non sono una mantenuta”

Chiara Nasti parla per la prima volta della sua relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo e risponde agli attacchi sui social. Ecco cosa ha raccontato.

Chiara Nasti parla per la prima volta della sua relazione con il calciatore giallo rosso Nicolò Zaniolo. Il 21enne negli ultimi mesi è stato al centro di una bufera riguardante la sua vita privata. Il calciatore infatti ha iniziato una relazione con la modella 35enne Madalina Ghenea mentre la sua ex fidanzata Sara Scapperotta annunciava di aspettare un bambino proprio da lui. Per mesi il gossip si è interessato della faccenda fino ad un ulteriore colpo di scena. Zanaiolo non era fidanzato con Madalina, ne tornato insieme alla futura madre di suo figlio ma a fare breccia ne cuore nel suo cuore è stata l’infuencer Chiara Nasti. Ora a qualche mese di distanza Chiara parla per la prima volta della loro relazione. La bella influencer ha deciso di rispondere ai numerosi hater che la accusano di stare con il calciatore solo per convenienza. La Nasti stufa dei commenti poco lusinghieri ha chiarito di non aver bisogno di un uomo che la mantenga. Fortunatamente, spiega, è in grado di provvedere da sola a se stessa e a legarla al nuovo fidanzato è solo un fortissimo sentimento: ““A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme” ha concluso.

LEGGI ANCHE > BARBARA D’URSO, UNA NAUFRAGA DELL’ISOLA DEI FAMOSI PRENDERÀ IL SUO POSTO ?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Le voci di una liaison tra lei e il calciatore effettivamente erano già circolate più di un anno fa, poi Nicolò era ricomparso insieme alla ex Sara e il gossip si era spento. Ora però nonostante la complicata vita sentimentale di Zaniolo sembra che la relazione proceda a gonfie vele. “Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro!” ha raccontato Chiara sui social.

LEGGI ANCHE > FABRIZIO CORONA: “QUELLO CHE MI AVETE FATTO È IMPERDONABILE”, IL COMMENTO DELLA MADRE DI BELÉN

Dopo pochi giorni dall’ufficializzazione della loro storia Chiara e Nicolò hanno deciso di fare il primo tatuaggio di coppia, simbolo del loro amore e nonostante le malelingue continuano a vivere felici e sereni il loro sentimento.