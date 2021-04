Si fanno sempre più insistenti le voci di una relazione tra l’ex ballerino di amici Stefano De Martino e la presentatrice Andrea Delogu. Ecco tutti i dettagli della presunte storia d’amore.

Nuovo amore per Stefano De Martino. L’ex ballerino di amici secondo le ultime indiscrezioni sarebbe molto vicino alla presentatrice Andrea Delogu. A lanciare la bomba sulla presunta love story è stato il giornalista Alberto Dandolo, che durante la sua rubrica ha insinuato che tra i due conduttori ci sarebbe del tenero. Dalla scorsa estate dopo la separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino si era dichiarato single. Nonostante le sue dichiarazioni il napoletano è stato spesso fotografato in compagnia di altre donne e in particolare della modella Mariacarla Boscono. Entrambi non hanno mai confermato la relazione e ora sembrerebbe proprio che un’altra donna sia nei pensieri di De Martino. La fortunata donna che avrebbe fatto breccia nel cuore di Stefano è Andrea Delogu. La presentatrice 38enne e De Martino hanno lavorato entrambi in Rai. Lei come protagonista di vari programmi come ‘Indietro Tutti’ e ‘Guarda..stupisci’, lui invece come padrone di casa di ‘Stasera Tutto è possibile’. Pare proprio che Stefano e Andrea si siano conosciuti nei corridoi degli studi rai quando erano ancora impegnati con i precedenti compagni e ora che sono entrambi single l’amicizia si sia trasformata in qualcosa di più.

La Delogu infatti è fresca di separazione dal marito Francesco Montanari sposato nel 2016. E ora chiuse le relazioni con gli ex, secondo i ben informati sarebbero inseparabili.

Per ora nessuno dei diretti interessati ha voluto confermare la notizia ma i like che continuano a scambiarsi sui social fanno sperare il pubblico in una nuova storia d’amore. E voi cosa ne pensate vi piacciono come coppia?