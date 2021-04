Ricky Tognazzi teme gli ascolti per la puntata di Svegliati amore mio e lancia una frecciatina alla Sciarelli per il caso Denise Pipitone

Nelle ultime ore, la notizia sulla giovane ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone ha fatto il giro del web, lasciando tutti con una grande speranza. A dare l’annuncio Federica Sciarelli che stasera nel suo programma Chi l’ha Visto? si occupererà per l’ennesima volta del caso. Ieri sera, la conduttrice Rai ha anticipato che sulla scomparsa della bambina siciliana potrebbero esserci novità ma per adesso bisogna restare con i piedi per terra. A far ben sperare i fan anche la grandissima somiglianza tra la signora Piera Maggio e Olesya Rostova, che è alla ricerca della sua vera madre.

Denise Pipitone è viva? Federica Sciarelli invita alla prudenza

Federica Sciarelli, questa sera a Chi l’ha visto? a diciassette anni dalla sparizione da Mazara del Vallo di Denise Pipitone tornerà ad occuparsi del caso. L’intervento di Olesya Rostova, una ragazza russa alla ricerca della sua vera mamma, ha riacceso la speranza. La giovane ha raccontato di essere stata rapita quando era appena una bambina e di non sapere chi sia sua madre. Le immagini diffuse dal noto programma Rai sono state messe a confronto con il viso della madre di Denise, Piera Maggio e in molti hanno notato la grande somiglianza tra le due.

Ovviamente, la presentatrice ha invitato tutti a restare calmi e soprattutto a non divulgare false notizie sui social. Nel caso in cui fosse davvero Denise si tratterebbe davvero di un miracolo. Piera non si è mai arresa in questi anni e ha sempre cercato la sua bambina, credendo che fosse ancora viva. Sarà davvero lei? Intanto, l’unica cosa certa è che gli ascolti di Chi l’ha Visto? in onda questa sera voleranno vista la grande attenzione sul caso da parte di tutti.

Ricky Tognazzi “contro” Chi l’ha visto?

La ragazza scomparsa che si è rivolta alla tv russa per cercare sua madre, ha dichiarato che è stata rapita da piccola e si è ritrovata a Mosca. In tutti questi anni, sono stati tanti gli avvistamenti di persone che avrebbero potuto essere Denise ma purtroppo nessuno ha mai portato ad un risvolto positivo.

Purtroppo, durante questi 17 anni non sono mancati nemmeno gli atti di sciacallaggio e di conseguenze le critiche rivolte alla trasmissione Chi l’ha visto?. Tra queste sono arrivate anche quelle da parte di Ricky Tognazzi, sceneggiatore del film in onda questa sera Svegliati Amore Mio. Il marito di Simona Izzo molto probabilmente sa che la seconda puntata della fiction subirà un calo di ascolti e per tale ragione ecco la frecciatina rivolta alla Sciarelli: