Emma Marrone, le parole sui social per i genitori commuovono i fan

La dedica che Emma Marrone ha voluto scrivere per i genitori sui social ha sorpreso ed emozionato i fan. Ecco le sue parole su Instagram.

L’occasione è l’undicesimo anniversario dall’inizio della sua carriera nella musica, e così Emma Marrone scrive un emozionante post sui social che dedica interamente ai propri genitori. La lettera su Instagram accompagna una tenera fotografia che ritrae i suoi genitori abbracciati mentre la ascoltano attenti ad un suo concerto, scatenando una valanga di like e commenti dei fan commossi.

Emma Marrone: 11 anni di carriera nella musica

È ormai lontano il giorno in cui Emma Marrone ha tenuto per la prima volta tra le sue mani il trofeo di “Amici”. La cantante si è aggiudicata l’ambito premio nel 2010, vincendo la nona edizione del noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Da quella vittoria sono ormai passati 11 anni, segnati da molti successi musicali e tantissima crescita personale, che hanno portato Emma da “ragazzina” 26enne quale era nel momento del trionfo ad Amici, alla donna che è ora, matura non solo nell’età ma anche nella sua musica.

Esattamente 11 anni dopo, il 29 marzo, Emma ricorda sui social quel giorno tanto importante per lei e che ha segnato in modo indelebile la sua carriera e il suo futuro, dedicandolo totalmente ai genitori. La cantante salentina ha deciso così di esprimere pubblicamente tutta la propria gratitudine verso di loro attraverso un post su Instagram.

Emma marrone: il post sui social per i genitori

“Vi dedico tutto“, inizia a scrivere Emma in didascalia ad un tenero scatto che ritrae i genitori che la osservano da sotto il palco durante un suo concerto.

I due genitori, Maria e Rosario, la hanno sempre sostenuta in tutte le sue scelte e spinta a migliorarsi costantemente, e per questo a loro Emma deve tutto. “Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio. Perché tutte le volte che sono caduta mi avete detto ‘adesso rialzati’, […] Perché prima di essere la Emma di tutti, sono la vostra Chicca‘“, continua il post colmo d’amore.

“Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita“, conclude la cantante 36enne, ringraziando mamma e papà. Il post ha già raccolto tantissimi like (più di 100 mila) e nuovi commenti continuano ad arrivare da parte di tutti di fan che esprimono affetto ed emozione per le parole della cantante.