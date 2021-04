Grazie alle anticipazioni di Uomini e donne possiamo svelare che Gemma Galgani ha abbandonato il programma insieme al suo cavaliere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Le anticipazioni di Uomini e donne lasciano davvero senza parole. A circa un mese e mezzo dalla fine del programma, per Gemma Galgani sembra essere arrivata la notizia che tutti aspettavano. Gli spoiler, ci fanno sapere che la dama torinese ha trovato forse la sua anima gemella ed ha abbandonato il format pomeridiano insieme a Maurizio il poeta. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Gemma Galgani e Maurizio si fidanzano

Da circa un ora si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne. Grazie alla pagina trash tv, possiamo anticipare che per Gemma Galgani è arrivata una sorpresa clamorosa. La dama è stata stupita da Maurizio il poeta che improvvisamente ha ammesso davanti a tutti di pensarla ancora e di provare un sentimento per lei.

Gemma con gli occhi lucidi non poteva credere alle sue orecchie ma il vero colpo di scena è stato il gesto dell’uomo: l’ha presa portandola al centro dello studio e l’ha baciata in bocca con la mascherina. Inutile dire anche la reazione di Tina, Gianni e tutto il pubblico presente… Maria De Filippi, dopo la dichiarazione d’amore del cavaliere ha fatto scendere i petali rossi chiedendo alla regia la canzone di Alessandra Amoroso “Amore Puro”.

La dama di Uomini e donne abbandona il programma

Dopo tante delusione avuti in questi 11 anni per Gemma Galgani molto probabilmente è arrivato il suo principe azzurro. Ricordiamo che la donna e Maurizio qualche settimana fa già avevano provato a frequentarsi ma il cavaliere si è tirato indietro. A distanza di tempo, il poeta si è reso conto di aver commesso un errore e la torinese ha voluto dargli nuovamente una seconda possibilità

Gemma ha ammesso anche che il suo sentimento nei confronti del cavaliere non si è mai spento e che forse quel suo interesse si è trasformato in amore. I due protagonisti del trono over, dunque, hanno voluto riprovarci e la Direttrice di Sala, come riportano le anticipazioni è stata sorpresa con un mega regalo. La Galgani e Maurizio lasceranno insieme il programma da vera coppia e speriamo che questa volta per la settantunne sia davvero quella buona.