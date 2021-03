Sono in arrivo davvero brutte notizie per la tronista di Uomini e donne Samantha Curcio: il suo percorso sarebbe in bilico

La tronista campana Samantha Curcio sembrava aver ricevuto numerosi consensi da parte del pubblico, almeno nelle prime puntate. I ragazzi scesi all’appuntamento al buio sono rimasti a corteggiarla ma nelle ultime settimane, stando agli spoiler, pare siano andati tutti via. D’altronde, anche i telespettatori hanno cambiato idea sulla sua persona trovandola arrogante e presuntuosa. Per la prima volta Maria De Filippi e la sua squadra aveva pensato di far sedere sulla famosa sedia rossa una tronista curvy, ma purtroppo qualcosa non ha funzionato.

Samantha Curcio potrebbe lasciare il trono di Uomini e donne

Samantha Curcio da qualche settimana, come dimostrano anche i vari commenti nelle pagine ufficiali di Uomini e donne ha perso numerosi follower. Anche il pubblico a casa è rimasto deluso da alcune sue affermazioni nei confronti dei corteggiatori, trovandola a volte pesante e presuntuosa.

All’inizio con i suoi modi di fare un pò buffi e la sua spontaneità sembrava davvero diversa dalle altre, rappresentando le donne comuni. Nonostante qualche kilo in più, Samantha, dopo un lungo percorso con se stessa ad oggi ha ammesso di sentirsi a proprio agio con il suo corpo e attualmente è ricerca di un ragazzo che possa amarla soprattutto per i suoi difetti.

Una persona semplice e genuina, che aveva conquistato tutti e anche i suoi pretendenti. Purtroppo, qualcosa è cambiato in queste settimane e la giovane è rimasta senza nemmeno un corteggiatore.

La tronista ha perso consensi e anche tutti i corteggiatori

Non è la prima volta che a Uomini e Donne una tronista rimane senza corteggiatori, ma mai in così poco tempo. Samantha Curcio, prima tronista curvy, è riuscita a realizzare anche questo primato: restare senza pretendenti ad appena un mese di trono.

Negli ultimi giorni aveva svelato di provare un certo interesse nei confronti di Gero, ma quest’ultimo dopo un’esterna ha deciso di abbandonare il programma, lasciandola senza parole. Alessio, Roberto e Ugo, i tre corteggiatori che la giovane aveva tenuto in precedenza, si sono sentiti delle ruote di scorta e hanno deciso di andare via anche loro.

Intanto, per, Samantha non ha fatto nulla per farli cambiare idea e questo confermerebbe che da parte della tronista non c’era nemmeno un grande interessa. Ora l’unica domanda che il pubblico a casa si pone è cosa succederà. Scenderanno nuovi corteggiatori o il trono di Samantha finirà prima del previsto?