Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi hanno annunciato la loro separazione alcune settimane fa, ma lui è pronto a riconquistare la moglie: in un video spiega perché indossa ancora la fede.

Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio a metà marzo tramite una lunga Instagram Stories. La bella Gieffina, messa alle strette, aveva dovuto confermare la separazione dal marito Umberto D’Aponte raccontando di essere separata in casa da più di un anno. La ex coppia continua infatti a vivere sotto lo stesso tetto per il bene dei due figli Chloe e Salvatore ma in camere separate. La notizia ha sconvolto i fan della coppia convinti che la relazione procedesse a gonfie vele. Solo qualche settimana prima infatti Guenda e Umberto avevano postato una foto per festeggiare San Velentino dove erano ritratti felice e abbracciati e si dedicavano dolci frasi d’amore. Guendalina ha raccontato non ha voluto svelare le motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio ma ha parlato di “comportamenti sbagliati” del marito, negando però che ci sia stato un tradimento.

L’influencer romana ha inoltre escluso ogni possibilità di ricongiungimento con D’Aponte chiarendo che per le la storia è chiusa per sempre. In questo giorni però i fan della coppia hanno notato che nonostante l’annuncio ufficiale della separazione Umberto porti ancora la fede. Alcuni followers hanno chiesto spiegazioni all’imprenditore che ha deciso di spiegare tutto tramite una Instagram Stories. D’aponte ha raccontato visibilmente commosso che porta e porterà la fede fino a quando Guendalina non sarà più sua moglie, quindi fino alla firma del divorzio. Fino a qual momento lui continuerà a consideralra come tale e quindi porterà il simbolo del loro legame. Umberto non ha mai nascosto di essere ancora innamorato della moglie e di voler fare il possibile per recuperare il matrimonio.

Per ora le cose sembrerebbero non essere cambiate e la coppia continua la vita separatamente. Gli auguriamo di poter ritrovare presto la felicità, insieme e separati .