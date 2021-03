Uomini e donne, Ida Platano non esclude un ritorno: Ha notato dei cavalieri?

Ida Platano rompe il silenzio sul suo ritorno in studio a Uomini e donne e svela di non aver seguito la scelta di Riccardo e Roberta

Chi ha seguito in passato Uomini e donne di sicuro si ricorderà di Ida Platano. L’ex dama del trono over ha avuto un percorso molto lungo e tormentato all’interno dello studio, a causa della sua relazione con Riccardo Guarnieri. L’ex coppia è stata insieme per diversi mesi e dopo essersi giurati amore eterno, pensando addirittura alle nozze, si sono lasciati in malo modo. Di recente, il cavaliere ha intrapreso una nuova storia con Roberta Di Padua e da poche settimane hanno abbandonato il programma. Una scelta molto commovente, che sembra aver dato fastidio alla Platano ma allo stesso tempo potrebbe farla tornare a Ued.

Ida Platano e la decisione di non guardare la scelta di Roberta e Riccardo

In una lunga intervista al Magazine Uomini e donne, Ida Platano ha ammesso che non ha seguito la scelta di Roberta e Riccardo. Molto probabilmente, l’ex dama soffre ancora e per questo motivo ha preferito non accendere la tv e vederlo felice tra le braccia di un’altra donna. La loro storia ha appassionato molti telespettatori, ma purtroppo non ha avuto un lieto fine.

Durante la lunga chiacchierata con il giornalista del settimanale, la parrucchiera non si è voluta esprimere su Roberta molto probabilmente perchè non ha un pensiero positivo su di lei o forse semplicemente non vuole intromettersi tra i due. Intanto, però, su un suo possibile ritorno al programma è stata molto chiara e ha già svelato di avere delle preferenze.

L’ex dama di Uomini e donne pronta a tornare in studio

Ora che Riccardo Guarnieri ha lasciato il programma insieme alla sua nuova fiamma, Ida Platano non esclude un suo possibile ritorno a Uomini e donne. Ad anticipare la notizia è stata proprio l’ex dama, svelando anche chi potrebbe interessarla.

A stuzzicare il suo interesse sono stati Gero e Luca, anche se il giovane siciliano ha scelto di abbandonare lo studio, malgrado avesse iniziato una frequentazione con la tronista Samantha Curcio.

Oggi ha 40 anni ed è pronta a ricominciare da zero e soprattutto a trovare un uomo che possa renderla felice. Ricordiamo, inoltre, che è anche una mamma del piccolo Samuele e prima di tutto ovviamente c’è la sua serenità.