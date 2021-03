Pierpaolo Pretelli papà bis: “Un figlio con Giulia? Perchè no!”

L’ex velino di Striscia La Notizia, Pierpaolo Pretelli, non ha nascosto il desiderio di voler diventare padre di nuovo

Continua a gonfie vele la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia che come è noto a tutti si è conosciuta al Grande Fratello Vip è ancora insieme e sembra anche avere grandi progetti. Nonostante i tanti tentennamenti iniziali, soprattutto da parte della famiglia di lui, i due ex gieffini appaiono davvero innamorati. Come ha dichiarato l’ex velino di Striscia in una recente intervista, per ora si sta concentrando su suo figlio, cercando di recuperare il tempo perso. Nello stesso tempo, però, non manca nemmeno il desiderio di voler allargare la famiglia, e questo potrebbe accadere molto presto…

Pierpaolo Pretelli pronto ad allargare la sua famiglia

Da poche settimane, Pierpaolo Pretelli è tornato alla sua vita di sempre. Dopo aver trascorso qualche altro giorno con Giulia Salemi, ora è tornato dai suoi familiari per restare accanto a suo figlio. Al contrario di come in molti hanno ipotizzato, la loro storia sembra essere davvero importante, e procede senza intoppi. Accantonati i primi problemi iniziali, i due si stanno godendo a pieno il loro momento e la nascita di questo nuovo amore.

E proprio parlando del suo futuro, che Pretelli in una recente intervista non ha escluso il desiderio di voler allargare la sua famiglia, e diventare di nuovo padre. Alla domanda: “Un figlio con Giulia?”, l’ex velino ha risposto dicendo: “Perché no. Con lei potrei anche fare un figlio. Diventare papà è un’emozione da ripetere presto”.

Giulia Salemi e l’ex velino sbarcano a Temptation?

Una dichiarazione importante quella di Pierpaolo Pretelli che ha trovato conferma anche nelle parole di Giulia Salemi. Anche lei sembra molto innamorata del proprio compagno e non esclude la possibilità di mettere su famiglia. “Lui ha visto tutte le mie sfaccettature, compresa la parte più fragile”.

Insomma, un amore che all’inizio ha fatto molto discutere, ma che in queste settimane sta facendo ricredere a tanti telespettatori. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia potrebbe a breve partecipare ad un nuovo reality, ovvero quello delle tentazioni. Per ora, nulla è confermato la il rumors su un possibile viaggio a Temptation Island non è totalmente da escludere.