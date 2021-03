Dopo le varie polemiche sulla propria identità Akash Kumar è stato accusato di aver schiarito il colore degli occhi

L‘isola dei Famosi è cominciata da appena una settimana è già non mancano le polemiche. Ilary Blasi possiamo confermare che è partita con un ottimo numero di ascolti e il cast pare sia piaciuto al pubblico a casa. Tra i concorrenti quello che più sta facendo discutere è sicuramente il modello Akash Kumar e i suoi meravigliosi occhi di ghiaccio. Secondo qualcuno, il giovane li avrebbe schiariti con l’aiuto di un chirurgo e a confermare tale tesi è proprio un noto personaggio televisivo che di chirurgia ne capisce benissimo!

Isola dei famosi: duro scontro tra Zorzi e Kumar in diretta

Durante l’ultima puntata de L’isola dei famosi, tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi sono volati paroloni davvero pesanti. L’influecer ha accusato il modello di aver partecipato a più di un reality con diverse identità cercando di capirne il motivo. Tali insinuazioni, però, hanno fatto perdere la testa al modello indiano che oltre a rispondere in malo modo ha anche chiesto di farsi nominare per abbandonare il gioco.

Insomma, un clima davvero teso, raffreddato dall’intervento tempestivo di Ilary, che subito ha cambiato argomento. Akash, dopo la diretta, ha chiarito ancora una volta che questa è una polemica già archiviata e che non ama di certo il trash. Il giovane ha specificato che fuori ha una carriera che procede a gonfie vele e non ha bisogno di queste piccolezze per farsi “notare”:” Mi sento a disagio e vorrei abbandonare, ho una carriera che mi aspetta fuori, con i rafinados non mi trovo, ho già vinto la mia isola, ho già vinto con me stesso”.

Il mistero degli occhi di ghiaccio di Akash Kumar

Intanto, dopo il mistero dei nomi, che Akash Kumar avrebbe utilizzato per partecipare a più reality, c’è anche il mistero degli occhi. Secondo qualcuno, il modello avrebbe ceduto ad un ritocchino molto particolare. A lanciare l’indiscrezione il chirurgo Giacomo Urtis che avrebbe parlato di un’ipotetica operazione per schiarire il colore dell’iride attraverso l’inserimento di un dischetto colorato. Ovviamente si tratta di un intervento pericoloso e vietato in Italia ma sembra che Akash sia nato con gli occhi castano scuro e non color ghiaccio. Quale sarà la verità?