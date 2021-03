Brutte notizie per i fan di Amici e Uomini e donne: i due programmi di punta della De Filippi giovedì 18 marzo non andranno in onda

Una decisione inaspettata e venuta fuori solo poche ore fa. A rendere nota tale notizia, il portale Davide Maggio, dove ha fatto sapere che la Fascino, casa di produzione dei due programmi, ha deciso di sospendere giovedì 18 marzo sia Uomini e donne che Amici. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l’azione legale intentata dalla società, i fan si sono molto preoccupati pensando ad un vero addio a Mediaset da parte di Maria. Ma il vero motivo di questa breve pausa riguarda un dramma ancora più importante.

Uomini e donne e Amici sospesi: è il giorno della commemorazione

Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta che vanno in onda su Canale 5, sono state già registrate ma non andranno in onda in ricordo alle vittime del Covid nella giornata a loro dedicata. Il 18 marzo, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime da coronavirus e la Fascino per rispetto ha deciso di sospendere Amici e Uomini e donne.

Come dimenticare quei camion pieni di bare che circolavano per la città di Bergamo lo scorso anno nella medesima giornata. Un immagine difficile da dimenticare e che possiamo dire ha fatto il giro del mondo. A distanza di un anno, purtroppo, la situazione è ancora molto critica ma per adesso possiamo sperare solo una veloce campagna di vaccinazione.

La denuncia della Fascino a Pietro Delle Piane

Intanto, c’è da dire che tale decisione è stata presa subito dopo il caos che si è creato con Pietro Delle Piane. La Fascino e la stessa Maria De Filippi hanno fatto sapere che agiranno legalmente nei confronti dell’ex partecipante di Temptation Island Vip, in quanto ha messo in discussione la veridicità del programma in diretta tv da Barbara D’Urso.

L’ex di Antonella Elia ha dichiarato di aver seguito un copione al reality, ma subito dopo ha cercato di scusarsi. Ovviamente, a nulla sono serviti i suoi pentimenti anche perchè la produzione ha messo in circolo i video che lo incastrerebbero mentre bacia la single Beatrice, tradendo la Elia. Filmati che ad oggi non rimasti sconosciuti al pubblico.