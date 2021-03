Melissa Satta non si nasconde più e presenta al mondo il suo nuovo compagno. Ecco chi è il fortunato uomo che ha fatto breccia nel cuore dell’ex velina.

Il nuovo fidanzato di Melissa Satta ha finalmente un volto. Le voci sulla loro relazioni erano nell’aria da più di sei mesi ma la bella showgirl sarda aveva preferito non ufficializzare la nuova storia d’amore, almeno fino ad ora. Lui si chiama Mattia Rivetti ed è uno dei rampolli di una nota famiglia milanese che opera nel settore della moda. Alcuni mesi fa il settimanale Chi aveva pubblicato la notizia della nuova liaison di Melissa, sbagliando però il componente della famiglia. Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia aveva scambiato Mattia per il cugino Matteo creando un vero e proprio caso mediatico. Lo sfortunato Matteo infatti non solo non ha mai conosciuto Melissa ma è anche felicemente sposato con due figli piccoli.

LEGGI ANCHE > HO RISCHIATO DI FINIRE SULLA SEDIA A ROTELLE: IL DRAMMATICO RACCONTO DI STEFANO TACCONI

La Satta in quell’occasione era intervenuta sui social per smentire la notizia, indignata per la situazione venutasi a creare e soprattutto negando di aver intrapreso una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. In realtà la verità non era poi così distante e già all’epoca al fianco dell’ex velina c’era Mattia. Secondo alcune voci la storia tra l’imprenditore e la modella doveva rimanere segreta fino alla firma delle carte di divorzio dell’ex marito. Oggi però dopo mesi di frequentazione non si nascondono più e vivono la loro relazione alla luce del sole. La coppia è stata fotografata davanti ad un noto ristorante milanese mentre pranzava con alcuni amici.

Poi i due hanno raggiunto un altro locale per fare un aperitivo. Nonostante la presenza dei fotografi hanno deciso di scambiarsi tenere effusioni dimostrando così tutto il loro amore.

LEGGI ANCHE > GUENDALINA TAVASSI E IL MARITO SI SEPARANO UN MESE DOPO LE FRASI D’AMORE PER SAN VALENTINO IL MOTIVO RESTA UN MISTERO

Melissa alcune settimane fa ospite su canale cinque da Silvia Toffanin aveva raccontato di volere presto un secondo figlio facendo un ironico appello: “spero che qualcuno mi pigli”. Ora sembra che i suoi desideri si siano avverati e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice storia d’amore.