Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle: il drammatico racconto di Stefano Tacconi

Stefano Tacconi ospite da Barbara D’Urso, racconta il difficile momento che sta attraversando. I problemi di salute e la difficile relazione con la moglie Laura. Ecco tutti i dettagli dell’intervista.

Stefano Tacconi racconta il dramma della sua malattia nel salotto di Barbara D’urso. Dopo un periodo difficile vissuto in privato ha deciso di condividere con il pubblico di Domenica Live il forte dolore che l’ha colpito nei mesi scorsi. Stefano ha raccontato di avere quattro viti nel corpo e di aver rischiato di finire sulla sedia a rotelle.

L’ex portiere della Juventus è stato operato per un’ernia al disco che gli procurava fortissimi dolori alla schiena. Il periodo è stato drammatico ed è peggiorato anche a causa della situazione pandemica e dalla improvvisa morte di alcuni amici a quali era molto legato, come Diego Armando Maradona. Ma non è finita qui: nelle scorse settimane la moglie Laura Speranza aveva raccontato sempre a Barbara D’urso, di una loro probabile separazione. Laura aveva spiegato che Stefano Tacconi avrebbe scelto di andare in Cina per allenare una squadra, decidendo di non farsi accompagnare dalla famiglia. La moglie e figli rimarranno in Italia mentre lui presto partirà preferendo affrontare questa nuova fase della vita da solo. Parole che hanno fatto indignare gli ospiti in studio e tanti telespettatori a casa.

Ieri Tacconi ha voluto dire la sua anche su questo argomento affermando di non volere divorziare dalla moglie ma di aver bisogno solo di passare un po’ di tempo da solo, dedicandosi a sè stesso e alle sue passioni: “Vorrei degli spazi miei” ha dichiarato. La conduttrice ha indagato maggiormente sui veri motivi dell’allontanamento da casa ma l’ex calciatore assicura di essere ancora innamorato della moglie e di non aver nessun’ altra donna. Il lockdown l’ha fatto riflettere sul tempo che gli resta da vivere e non avendo una risposta certa vuole esaudire tutti i suoi sogni.

LEGGI ANCHE > GUENDALINA TAVASSI E IL MARITO SI SEPARANO UN MESE DOPO LE FRASI D’AMORE PER SAN VALENTINO IL MOTIVO RESTA UN MISTERO

La moglie è convinta che l’allontanamento da lei e dai loro quattro figli sia solo una scusa per lasciarla ma Stefano nega ogni insinuazione. E voi cosa ne pensate?