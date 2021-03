Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Gemma Galgani nella registrazione del 12 marzo ha avuto un brutto incidente in studio

Brutta avventura per Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, durante le registrazioni di venerdì, è caduta dalle scale portando anche qualche lieve ferita. Momenti di panico, per la signora di Torino che si è accasciata sugli scalini restando a terra, forse per la vergogna, e costringendo la padrona di casa ad andarle incontro per aiutarla e accettarsi delle sue condizioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Gemma Galgani cade dalle scale di Uomini e donne

Mentre si apprestava a scendere dalle scale, Gemma Galgani è scivolata sull’ultimo scalino finendo a terra. In suo aiuto è subito accorsa Maria De Filippi per cercare di capire se si fosse fatta male sul serio. Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che la dama si è sbucciata le ginocchia e si è ritrovata con le gambe piene di sangue.

Un brutto spavento per la protagonista del parterre ma anche per tutti gli altri presenti. L’unica a sdrammatizzare quanto accaduto, Tina Cipollari che anche in questo caso non ha perso occasione per prenderla in giro.

La dama prende l’ennesimo due di picche

Il momento cloue della puntata però non è stata la caduta della dama. Le anticipazioni di Uomini e donne, relative alla registrazione del 12 marzo, ci fanno sapere che Gemma purtroppo ha preso l’ennesimo due di picche. Nelle ultime puntate, la dama ha deciso di riprendere la frequentazione con Maurizio e tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vele.

Mentre la Galgani, dopo essersi ripresa dallo spavento per la caduta, si appresta a raccontare la loro ultima esterna, tra baci e abbracci, il cavaliere la frena all’istante. Quest’ultimo prima ha spiegato che ha trascorso una splendida serata con Gemma, ma poi ha deciso di fare un passo indietro.

Maurizio, infatti, ha stroncato la dama dicendo di non essere attratto fisicamente da lei. Dichiarazioni che hanno scatenato lo studio, e criticato da tutti l’uomo ha deciso di abbandonare il programma lasciando la sua “amata” in lacrime e disperata.