Fabrizio Corona attualmente prima di tornare in carcere è stato ricoverato in psichiatria. vediamo le sue attuale condizioni

Ieri pomeriggio, Fabrizio Corona ha commesso un gesto davvero scioccante. L’ultima sentenza ha stabilito che deve tornare in carcere e secondo il Tribunale di Milano non c’è altra soluzione. Sui social, l’ex re dei paparazzi si è sfogato e ha ammesso tutta la sua amarezza e il proprio disgusto verso chi lo condanna ingiustamente. Fabrizio, prima che la Polizia andasse a prelevarlo da casa, si è tagliato i polsi riempendosi anche il volto di sangue. Un gesto davvero al limite, che ha preoccupato tutti i suoi seguaci e anche la sua mamma che è scoppiata in lacrime. Dopo l’arresto è stato portato nell’ospedale psichiatrico per curare le ferite che si è procurato, ma come adesso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona deve tornare in carcere

Attualmente Corona si trova ricoverato in psichiatria presso l’ospedale Niguarda di Milano. Piantonato dagli agenti di polizia del carcere di Opera, il siciliano appena avrà terminato le cure dovrà tornare in carcere. Sui social ha pubblicato le immagini del suo volto pieno di sangue e anche una serie di Stories Instagram documentando il tutto.

Inoltre, come dimostrano altri video, si è reso protagonista anche di una colluttazione con i poliziotti. Fabrizio è andato in escandescenza e si è opposto all’arresto: Calci, urla e parolacce fino a rompere anche il vetro dell’ambulanza.

L’ex re dei paparazzi ricoverato in psichiatrica: ecco come sta

L’ex re dei paparazzi per ora deve restare qualche giorno in psichiatria. Il suo avvocato, Ivano Chiesa ha fatto sapere che sta bene, ma non ha parole per quanto successo. Un vero e proprio accanimento sul suo assistito, e un provvedimento ingiusto e sbagliato.

Secondo il Tribunale di Milano, Fabrizio deve tornare in carcere perchè ha utilizzato i social e ha partecipato ad una trasmissione televisiva. Insomma, ha fatto il suo lavoro e per questo gli sono stati revocati i domiciliari. Dalla parte dell’ex di Nina Moric anche il popolo web e la sua amica Asia Argento che ha scritto attraverso il profilo che non lo abbandonerà che Corona non ha fatto nulla di male.