In molti sicuramente non sapranno che Gemma Galgani è stata sposata con un noto imprenditore genovese prima di Ued

Gemma Galgani da più di 10 anni è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Le sue avventure amorose all’interno del programma incuriosiscono tutti ma pochi sanno che è stata sposata con un imprenditore genovese. Un matrimonio durato pochissimo, sia per la giovane età di lei ma anche per il bisogno di sentirsi realizzata a livello lavorativo. Oggi Gemmaè direttrice di sala del teatro di Torino e proprio il teatro è la sua più grande passione. Ma vediamo insieme chi è l’uomo che ai tempi hanno perdere la testa alla dama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Chi è l’ex marito di Gemma Galgani?

Non tutti sanno che Gemma Galgani è convolata a nozze nel 1972 con l’imprenditore genovese Francesco D’Acqui, figlio di un armatore molto noto della zona. Appena arrivata nel programma di Maria De Filippi, la donna ha parlato di quest’uomo e a tal proposito ha detto che si sono lasciati in quanto non erano sulla stessa lunghezza d’onda.

La torinese ha spiegato all’epoca che non le andava giù il fatto che la famiglia di lui dovesse mantenerli entrambi. Gemma aveva altri obiettivi, voleva essere indipendente e lo lasciò così… Infatti, il suo lavoro l’ha molto gratificata, e l’ha aiutata a frequentare persone molto importanti. Tra questi Gigi Proietti e tanti altri personaggi dello spettacolo.

Francesco D’Acqui e le sue parole nei confronti dell’ex moglie

Gemma Galgani crede molto nell’amore e nell’anima gemella. Nonostante il suo matrimonio è durato poco, ha comunque un bel ricordo di quegli anni e del suo ex marito. A tal proposito, proprio di recente, Francesco D’Acqui ha lasciato una lunga intervista al giornale DiPiù Tv e ha parlato del legame con la dama.

I due non sembra si amassero molto, ma la giovane età e la voglia di mettersi in gioco ha fatto si che si sposassero. Anche l’imprenditore ha ammesso che Gemma voleva essere libera ed autonoma e tale indipendenza poteva trovarla solo a Torino nel teatro Alfieri. Per tale ragione ha deciso di lasciarlo e andare via dalla sua casa. Infine sembra che per oltre venti anni non hanno mai divorziato ma si sono persi di vista.