Dopo l’ufficializzazione della partecipazione di Danila Martani all’Isola dei Famosi, in molti si scagliano contro Mediaset. Prima tra tutti Selvaggia Lucarelli: ecco perché!

L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma le polemiche sui suoi protagonisti si. Mentre va avanti il toto nomi su chi affiancherà Ilary Blasi nella conduzione facendogli da spalla oltre oceano sono già ufficiali i nomi di alcuni dei concorrenti che il 15 marzo approderanno sull’isola. Tra di questi ci sarà anche Daniela Martani, hostess 47enne ex partecipante del Grande Fratello. La Martani dopo aver raggiunto la notorietà con la sua partecipazione al reality ha continuato la sua carriera televisiva portando avanti diverse campagne di sensibilizzazione tra le quali quella per i diritti degli animali. Negli ultimi mesi però si è fatta notare per una posizione abbastanza bizzarra nei riguardi del Covid 19. La ex hostess è stata spesso etichettata come negazionista del virus e anti vaccino, facendosi fotografare spesso senza mascherina e insultando chi invece rispetta le regole e la indossa per salvaguardare se stesso e gli altri. Una posizione scomoda per Mediaset che ha deciso comunque di farla partecipare come concorrente, esponendo il pubblico ad un pensiero sbagliato e deviante in prima serata. In una situazione così delicata sono in molti a non condividere la decisione della produzione, prima tra tutti la giornalista Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli nelle scorse ore ha pubblicato sui social il suo pensiero sulla situazione non risparmiando forti critiche al canale. “A Mediaset dovete vergognarvi” ha scritto. Mandare in onda il pensiero di una negazionista con una media di 300 morti al giorno è inaccettabile per la Lucarelli che tramite Facebook lancia un appello alla rete. La preoccupazione di Selvaggia è che la Martani utilizzi la popolarità e la visibilità del reality per parlare delle sue assurde idee negazioniste.

Non è la prima volta che la giornalista critica la scelta dei partecipanti ai reality: primo tra tutti il Grande Fratello, che selezionerebbe personaggi discutibili per creare dinamiche che sicuramente porteranno odience ma altrettanto certamente daranno un pessimo esempio al pubblico a casa. E voi cosa ne pensate?