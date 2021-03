Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non vedono l’ora di diventare genitori e dare il primo cuginetto al figlio di Belen. Ecco cos’hanno raccontato a Silvia Toffanin.

Si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip e da allora non si sono più lasciati. Dopo le tante critiche iniziali per il tradimento in diretta di Cecilia ai danni dell’allora fidanzato Francesco Monte e l’inizio della relazione davanti alle telecamere (con scene vietata ai minori), con il tempo sono riusciti a dimostrare di essere realmente innamorati e soprattutto perfetti l’uno per l’altra. Sono passati 4 anni dal loro primo incontro e dopo aver iniziato una convivenza a Milano sono pronti ad allargare la famiglia. A raccontarlo sono stati proprio loro nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Cecilia e Ignazio vorrebbero presto un bambino e come ammette il ciclista si sono già messi all’opera: “ci stiamo provando” ha raccontato “sono cose che non si fanno in un giorno” ha concluso con il sorriso. La coppia ha vissuto un momento di forte crisi la scorsa estate , ma dopo una breve separazione si è ritrovata e ora sembra più innamorata che mai. La sorella minore di Belen Rodriguez ha confessato di avere sempre avuto il sogno di diventare madre da giovane, una voglia che si è scontrata più volte con la sua razionalità e il desiderio di rendere tutto perfetto prima di mettere al mondo un erede.

Ora però pare proprio che ogni tassello sia collocato nel posto giusto: l’amore della sua vita è arrivato, il lavoro va a gonfie vele e la casa di Milano è perfetta per accogliere una nuova vita. La coppia non ha accennato a volersi sposare ma pare proprio che prima di convolare a nozze desideri fortemente l’arrivo di un bambino.

Sarà stata la seconda gravidanza di Belen a far venire la voglia di maternità alla sorella più piccola della showgirl, e se tutto andasse per il meglio la famiglia Rodriguez nel 2021 potrebbe dare il benvenuto non a un bambino (in realtà bambina, si chiamerà Luna Marie) ma a due! E noi gli facciamo i nostri migliori auguri nella speranza che il loro desiderio si avveri al più presto!