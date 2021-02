Uomini e donne, Claudia Marino su Gemma Galgani: “snobba tutti”

Claudia Marino parla della sua esperienza avuta a Uomini e donne e del rapporto che ha instaurato con alcune dame tra cui Gemma Galgani

Chi ha seguito Uomini e donne di sicuro si ricorderà di Claudia Marino. L’ex dama del parterre da poco ha lasciato il programma e ha deciso di rilasciare una lunga intervista esclusiva a Frafol attraverso un collegamento su Instagram. La donna ha parlato delle sue frequentazioni ma anche del rapporto che ha instaurato con le altre dame. Tra queste ha parlato proprio di Gemma Galgani e ha svelato un piccolo retroscena.

Claudia Marino e le sue frequentazioni a Ued

Claudia Marino ha avuto un breve percorso a Uomini e donne, durato cinque mesi, ma possiamo dire molto intenso. La dama deciso di partecipare al format di Canale 5 per incontrare l’uomo della sua vita e dopo aver provato a frequentare Costantino, Simone Bolognese, Fabrizio e Vincenzo ha deciso di lasciare il parterre e prendersi una pausa.

Purtroppo, si è resa conto che nessuno dei due poteva renderla felice ed è tornata subito alla vita di prima. Durante la lunga chiacchierata in diretta con Francesco ha comunque ammesso di essersi divertita e di aver fatto un’esperienza diversa a cui ad oggi non si pente. Attualmente, l’ex dama di si è detta single convinta e per ora preferisce concentrarsi sui suoi figli e il proprio lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Marino (@claudia_marino_cf)

Claudia Marino si è detta comunque molto dispiaciuta per aver lasciato Uomini e donne, ma purtroppo per altri motivi ha dovuto abbandonare per forza. Durante la diretta, l‘ex dama ha ammesso che nonostante non abbia trovato l’amore è comunque riuscita ad instaurare un buon rapporto con alcune donne del parterre tanto da definirle amiche.

Infatti, ha ammesso che ha stretto un forte legame con Veronica e Daniela e che non ha mai parlato con Gemma. La Galgani a detta di Claudia non l’ha mai salutata nemmeno quando lei si è fatta avanti. “Tu la guardi le sorridi ma lei ti snobba. Forse se non conosce bene le persone non si apre”, ha concluso.