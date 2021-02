Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente Amadeus lasciando tutti senza parole, per l’ospite internazionale al Festival.

Il Festival di Sanremo è super atteso, anche perché sarà un’edizione sicuramente diversa dalle precedenti.

Vediamo insieme che cosa ha rivelato Amadeus sull’ospite internazionale che sarà presente sul mitico palco dell’Ariston.

Amadeus: la rivelazione sull’ospite internazionale stupisce

Come sappiamo l’edizione di quest’anno per quanto riguarda il Festival Di Sanremo, è davvero molto particolare e sicuramente rimarrà nella storia.

Tutti gli anni ci sono ospiti internazionali di grandissimo livello, ed in una recente intervista alle pagine del giornale Mio, Amadeus ha fatto una particolare rivelazione.

Ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Se poi ci fosse l’opportunità di avere un grande nome internazionale, ben venga, ma ci stiamo concentrando molto sulla musica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi’”

Quindi per il momento, sembra non esserci speranza, per l’ospite internazionale ma non è assolutamente detto, perchè Amadeus ci ha abituati a varie sorprese.

Come sappiamo, per il secondo anno consecutivo, accanto ad Amdeus ci sarà l’amico di sempre, Fiorello, che sicuramente riuscirà ad intrattenere in modo egregio il numeroso pubblico che segue da casa.

Ha continuato il padrone di casa della 71esima edizione che lui non si arrende facilmente, e proprio per questo motivo, non possiamo escludere che un super ospite arrivi.

E lui stesso ha dichiarato che al Festival tutto può succedere, ed effettivamente sembra proprio così, dato che in un primissimo momenti si pensava anche che il Festival non venisse fatto a causa della pandemia, ancora in corso in tutto in nostro paese, e nel mondo.

E voi cosa ne pensate? Secondo voi Amadeus riuscirà a stupire tutti nuovamente ed avere in diretta un super ospite internazionale? E nel caso chi preferireste?