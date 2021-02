Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente Fiorello, sul Festival di Sanremo, stupendo tutti per la squalifica.

Il Festival di Sanremo, quest’anno stà avendo mille e più problemi, questa volta la dichiarazione è arrivata direttamente da Fiorello.

Vediamo meglio insieme chi è il cantante che sembra essere squalificato e cosa stà succedendo.

Fiorello stupisce e dichiara su Sanremo: Lei è stata squalificata dalla gara

Come sappiamo, per quanto riguarda Amadeus e Fiorello è iniziato il periodo di prove, per quanto riguarda il Festival di Sanremo, che avrà inizio il 2 di marzo.

Ma nella serata di ieri, sono stati in collegamento video nel programma condotto da Fabio Fazio, ovvero Che tempo che fa.

Le domande sono state fatte insieme a Luciana Littizzetto, e come possiamo immaginare era particolari.

Ma in un momento particolare è intervenuta anche la cantante Orietta Berti, che ha partecipato ad un simpatico scambio di battute.

Orietta, su invito di Fiorello, ha chiesto di cantare un pezzo del nuovissimo brano che presenterà a Sanremo, dopo ben 27 ani che manca da quel ambito palco.

Ovviamente, in studio è stata mandata una canzone cantata dalla nota imitatrice Emanuela Aureli, e per questo motivo, giocando, Fiorello ha dichiarato le seguenti parole:

“Dobbiamo squalificare Orietta Berti, mi dispiace”

La coppia, ha anche mostrato il teatro completamente vuoto, dicendo che ci dovremmo abituare a questa edizione particolare.

Come c’è da immaginare, Fiorello sarà ugualmente il mattatore delle varie serate del Festival di Sanremo.

Ha anche dichiarato, che vuole ballare insieme a Barbara Palombelli un bel valzer, stupendo ovviamente anche Fabio Fazio per la dichiarazione.

Insomma, sarà sicuramente un Festival completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere, ma grazie a Fiorello e Amedus, non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento da casa.

E voi cosa ne pensate della decisione presa per questa edizione del Festival di Sanremo? Era giusto farlo oppure era meglio rimandare al prossimo anno? Lo seguirete?