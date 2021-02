Nicolò Zaniolo, battutine piccanti da Nicole Minetti: nuovo flirt in atto?

Nicolò Zaniolo infrange più cuori di Casanova. Dopo la presunta relazione con la modella rumena Madalina Ghenea, sembrerebbe proprio che nella sua vita sia arrivata l’ex politica, Nicole Minetti. Ecco cosa è successo.

Nuovo colpo di scena nella vita sentimentale del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. Se pensavate che il presunto triangolo amoroso tra Zaniolo, l’ex fidanzata storica Sara, in attesa del loro primo figlio e la modella Madalina Ghenea, fosse abbastanza vi sbagliavate. Oggi si aggiunge una quarta donna alla lista delle presunte fiamme del giocatore della Roma. E non è una donna qualsiasi, ma l’ex politica, ex igienista dentale e soprattutto ex “amica speciale” di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti. La Minetti ha deciso di pubblicare su Instagram uan frase che è risultata a molti una frecciatina per attirare l’attenzione di Nicolò. Mentre rispondeva ad alcune domande dei suoi followers, qualcuno le ha chiesto se le piacerebbe passare qualche ora in compagnia di un ragazzo romano, magari per un aperitivo. La risposta di Nicole è stata del tutto inaspettata: si le piacerebbe ma solo se questo ragazzo fosse Nicolò Zaniolo. Una frase che in molti hanno considerato solo una provocazione, magari fatta perché tifosa della Roma. E invece poco dopo l’ex igienista dentale ha postato uno screenshot di una conversazione privata proprio con Nicolò. Nicole ha coperto il testo per non rendere pubblico il contenuto della conversazione, ma nonostante non si riesca a leggere cosa si siano detti, si vede molto bene un grande cuore rosso che Nicole ha mandato al calciatore.

Insomma non sappiano se i due si siano effettivamente visti ma sicuramente di conoscono e pare proprio che la ex politica sia molto interessata a passare del tempo con il 21enne. Una notizia che non piacerà sicuramente alle altre presunte fiamme del ragazzo, ma soprattutto non renderà felice la madre. In alcune interviste la mamma di Nicolò aveva espresso tutta la sua preoccupazione per le distrazioni amorose che stavano spostando l’attenzione del ragazzo dalla sua carriera nel mondo del calcio.

La famiglia non era contenta neanche del fatto che la presunta fiamma del figlio, Madalina Ghenea, avesse ben 12 anni in più di lui, e ora che l’ultima sua probabile frequentazione ha ben 15 anni in più come reagiranno?