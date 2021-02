Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il bacio della passione: “Un anno d’amore”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro è scattata una profonda passione e la loro relazione va avanti senza intoppi

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip un anno fa. E da allora non si sono più separati. E’ la storia della web influencer e del conduttore televisivo, nata quasi per caso all’interno della casa più spiata d’Italia. I due all’inizio infatti sembravano non andassero molto d’accordo. Tanto che nel momento delle prime avances di lui la reazione dell’ex di Francesco Sarcina sembrò abbastanza fredda e distaccata. Poi il primo bacio ed una storia davvero passionale che ha caratterizzato il primo GF sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Quello che per intenderci ha regalato la vittoria a Paola Di Benedetto contro ogni pronostico iniziale. La storia dell’influencer è stata abbastanza travagliata. Soprattutto quella sentimentale che l’ha portata alla separazione con il leader de Le Vibrazioni. Una storia che ha fatto parlare tanto il mondo del gossip in quanto per mesi si è discusso di un presunto flirt di lei con Riccardo Scamarcio, miglior amico di Sarcina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Tra smentite e veleni, la bella Clizia Incorvaia ha deciso di giocarsi le sue carte con il GF Vip. Scelta che l’ex marito ovviamente ha criticato anche perché l’influencer è stata per mesi lontana dalla figlia, la piccola Nina. Poi la storia all’interno della casa ha preso piede, ed i due hanno intensificato la loro relazione. Fino al momento della squalifica della influencer per frasi irriguardose che è costata l’eliminazione anticipata all’ex di Sarcina. La fine del programma è stata difficile per i due. Che prima di ritrovarsi hanno dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus ed il lockdown che li ha separati per alcune settimane. Poi l’estate ed il nuovo abbraccio. Oggi festeggiano un anno insieme. Ed il loro bacio postato su Instagram – foto sotto – mostra come sia ancora intensa la loro passione. Per l’emozione di tutti i follower.