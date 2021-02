Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Sono al quinto mese e sono felicissima!”

Belen Rodriguez conferma di essere in dolce attesa. La showgirl raggiunta dal settimanale Chi, dichiara di essere al quinto mese di gravidanza

Finalmente la notizia che tutti aspettavano è arrivata. Dopo tanti rumors e pettegolezzi a confermare la gravidanza è la stessa Belen Rodriguez. Raggiunta dalle telecamere di Chi, la modella argentina ha tolto ogni dubbio: è incinta ed è al quinto mese di gravidanza.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla gravidanza

Belen Rodriguez ha raccontato ai giornalisti di essere felicissima per questa seconda gravidanza. La show girl, inoltre, ipotizza di aspettare una bambina. Adesso è al quinto mese di e tutto è accaduto molto velocemente. Come ormai, è noto a tutti, dalla scorsa estate dopo la fine della storia con Stefano De Martino si è avvicinata ad Antonio Spinalbese e tra i due tutto procede a gonfie vele.

Infatti, ha scoperto subito di essere incinta, dopo circa 4 mesi di relazione. Una decisione presa da entrambi e quindi con consapevolezza ed entusiasmo. Belen al settimanale Chi ha parlato molto del suo compagno e cosa l’ha spinta ad innamorarsi di lui. “Antonio è una persona molto buona ed altruista e ha un animo gentile, ha spiegato la modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Il legame con Antonio Spinalbese

Belen Rodriguez nella lunga intervista a Chi ha parlato molto di Antonio, il suo compagno. Dopo tanto tempo, la modella si è detta felice e serena. Non avrebbe mai creduto che un giorno avrebbe incontrato una persona come Spinalbese che le ispira fiducia, calma e serenità.

Lo staylist, a detta della Rodriguez è un uomo speciale capace di capirla con un solo sguardo. “Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”. La modella ha anche spiegato che questa seconda gravidanza la sta vivendo, a parte le nausee con molta consapevolezza.

Per lei la gravidanza non è una cosa semplice, sopratutto pr il cambiamento fisico. Per ora tutto procede bene e dal primo momento ha sempre sentito che fosse una bambina. Ora l’unica cosa che si augura e id poterla vedere al più presto e stringerla tra le sue braccia.