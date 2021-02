C’è posta per 2021, ospiti quinta puntata 6 febbraio

Una nuova emozionante puntata ci aspetta questa sera a C’è posta per te 2021, tante storie e due grandi ospiti: Ciro Immobile e Claudio Amendola

Stasera su Canale 5 va in onda una nuovissima puntata con C’è posta per te 2021. Maria De Filippi, come sempre racconterà tante storie emozionanti ma avrà nel suo studio anche ospiti di grande importanza. Un appuntamento con la regina della televisione italiana ormai indispensabile per il pubblico italiano, ogni sabato sera. Ma vediamo insieme i dettagli di ciò che vedremo stasera, 6 febbraio.

Claudio Amendola e Ciro Immobile gli ospiti di questa sera

Per la quinta puntata Maria De Filippi accoglierà tra i super ospiti, una vecchia conoscenza di C’è Posta per Te, Claudio Amendola. L’attore romano, infatti, non è la prima volta che viene invitato dalla padrona di casa per fare una sorpresa a qualche sua fan.

Il grande artista, ha sempre dimostrato un forte affetto, non solo per Maria ma anche per il programma stesso, motivo per cui non rifiuta mai di parteciparvi e magari regalare un sorriso a chi in quel momento ne ha bisogno.

Ma Claudio Amendola non sarà l’unico ospite della serata. Infatti, arriverà il grande calciatore Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica Melena. La coppia, ha partecipato per la prima volta a C’è Posta per Te lo scorso anno per fare un regalo ad una ragazza che aveva da poco perso il suo amato fratello.

Gli ascolti di C’è posta per te e la sfida con Carlo Conti

Maria De Filippi con i suoi programmi non ha rivali. Lo sa benissimo sia la presentatrice che la concorrenza. Questa sera, 6 febbraio, Queen Mary si scontrerà per l’ultima volta contro Carlo Conti, che dopo sette puntate concluderà la sua sfida con Affari Tuoi.

Più volte, il presentatore fiorentino ha espresso tutta la sua stima per la collega e non ha mai temuto gli ascolti. Nonostante, questi premiano sempre Maria, Carlo è soddisfatto del suo lavoro e dello share che porta in Rai. Ricordiamo, infine, che anche lui avrà tanti ospiti nella usa trasmissione tra cui la grande attrice Claudia Gerini.