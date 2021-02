Alfonso Signorini e Mediaset: scattano querele e diffide

Alfonso Signorini e Mediaset contro Stefano Bettarini per le critiche e le frecciatine lanciate nei giorni scorsi: scattano diffide

E’ da quanto è uscito dalla casa del GFVip che Stefano Bettarini continua a tuonare contro Alfonso Signorini e Mediaset. L’ex concorrente è convito di essere stato sbattuto fuori per via di qualcuno molto potente. Come in molti ricorderanno Stefano è stato squalificato dopo pochi giorni dal suo ingresso per via di una presunta bestemmia. Secondo l’ex calciatore quella sua affermazione è solo un‘intercalare toscano e non una parolaccia, anche perchè diverse volta è stata espressa dentro la casa. Diversamente, invece, l’opinione di Signorini e della stessa rete che non perso tempo a mandarlo via.

Stefano Bettarini si scaglia contro il GFVip

Di recente Stefano Bettarini in una diretta su Instagram aveva espresso tutto il suo dissenso per come è stato mandato via dal GFVip. L’ex calciatore ha usato parole molto pesanti contro la redazione e Alfonso Signorini.

Secondo la sua opinione, il dover abbandonare la casa era solo una scusa in quanto qualcuno dai piani alti li aveva obbligati. L’ex di Simona Ventura è convinto anche che qualcuno temeva che potesse rivelare informazioni ‘riservate’ su alcune donne della Casa forse Elisabetta Gregoraci.

Come in molti ricorderanno, si è parlato di un flirt segreto tra i due durato vari mesi. Alcuni giornalisti hanno riferito che Bettarini, al’epoca avrebbe perso completamente la testa per la show girl, tanto da prendere in fitto una casa a pochi metri di distanza da lei. Inoltre, pare ne fossero tutti a conoscenza ma ovviamente nessuno ha mai parlato.

Alfonso Signorini e la produzione diffidano e querelano

Dopo la sua uscita dalla casa del GFVip, Stefano Bettarini oltre a screditare la redazione sui vari social, avrebbe agito anche per vie legali. Infatti, l’ex gieffino avrebbe dovuto partecipare, come da contratto a varie dirette televisive ma non è mai stato ospitato e per di più non ha mai percepito soldi.

A quanto pare, però, non è tardata ad arrivare la controrisposta da parte di Mediaset e Alfonso Signorini. Ecco cosa riporta Davide Maggio: “Mediaset ha deciso di diffidare per diffamazione, sia nei confronti dell’editore che del reality” l’ex calciatore, dopo i tanti attacchi che questo ha sferrato contro il GFVip