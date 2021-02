Flavio Briatore va da Alberto Zangrillo: la foto scatena le polemiche sul web

Flavio Briatore al centro delle polemiche sui social: anche stavolta, dopo la visita all’amico primario del San Raffaele, arrivano le critiche

Quando si parla dell’imprenditore piemontese, ex di Elisabetta Gregoraci, le polemiche sembrano non finire mai. Parliamo di uno dei personaggi pubblici più seguiti, anche sui social. Dove adesso è diventato molto presente a differenza di quanto accadeva in passato. L’ex manager della Formula Uno ama postare momenti della sua vita privata, ma anche discutere dei temi di interesse pubblico. Tanta politica, con forti critiche verso il governo uscente anche nella gestione della pandemia da Coronavirus. Nei mesi scorsi anche lui è stato colpito dal virus, un contagio che per fortuna non ha avuto grosse conseguenze si di lui. Che è riuscito a curarsi bene e a non riportare nessuna conseguenza. All’epoca del suo contagio tante furono le polemiche nei suoi confronti. Soprattutto per quanto accaduto nelle settimane di Ferragosto presso il suo Billionaire a Porto Cervo in Sardegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Flavio Briatore come detto è molto attivo anche su Instagram. Il suo profilo è molto seguito dai follower che come sempre, quando si tratta di seguire personaggi pubblici, si dividono tra sostenitori ed accusatori. Nel periodo del suo contagio da Coronavirus fecero discutere alcune dichiarazioni ed il conseguente ricovero presso il San Raffaele di Milano dall’amico primario Alberto Zangrillo. In suo ‘soccorso’ ci furono anche le parole dell’amica Antonella Mosetti, che a sua volta scatenò ulteriori critiche. Adesso a dividere i follower è la foto che ha postato sul suo profilo proprio insieme a Zangrillo. “Sei andato a farti il vaccino?” ha scritto tra il polemico ed il sarcastico un follower. Il commento alla foto – pubblicata sotto – dell’imprenditore è stato: “Oggi visita al mio amico @albertozangrillo primario del San Raffaele”. E’ bastato questo per scatenare tante critiche nei confronti di entrambi: “Chi, quello del coronavirus clinicamente morto?”. Ma anche “Ti sei fatto controllare la prostatite ai polmoni?”. “Ma se nessuno può entrare negli ospedali”. E tanti altri ancora.