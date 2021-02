Sanremo 2021, arrivato il parere del CTS: il responso sul pubblico in sala

Sanremo 2021: arrivata la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sulla kermesse musicale più importante dell’anno. Tutti i dettagli

Arrivata la decisione che si attendeva da qualche giorno sul Festival e che aveva tenuto con il fiato sospeso gli affezionati alla storica kermesse della Rai. Si tratta probabilmente del fiore all’occhiello della rete pubblica, l’evento nazionale che riesce a catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Ebbene, Sanremo 2021 si farà! Nessun colpo di scena clamoroso o dietrofront. In effetti nelle ultime ore qualche perplessità aveva preso il sopravvento. La pandemia in Italia non rallenta, e nonostante l’arrivo del vaccino sono ancora alti i numeri della pandemia in tutto il paese. Per questo motivo c’era più di una possibilità che tutto slittasse addirittura nel 2022. Ma il parere del Comitato Tecnico scientifico ha sgombrato il campo da ogni timore. Il Festival della Canzona Italiana si terrà regolarmente. Anche se con un mese o poco meno di ritardo rispetto al passato.

Sanremo 2021 si farà. L’anticipazione dell’Ansa ha tolto tutti i dubbi sulla manifestazione che non salterà la sua settantunesima edizione. Tutto confermato, dunque: si rispetterà il calendario dal 2 al 6 marzo. Ma cosa ne sarà del pubblico? Questo era uno dei punti fondamentali della discussione, insieme al protocollo di sicurezza presentato dalla Rai. Il CTS ha dato parere favorevole in queste ore, approvando il piano della rete pubblica che garantirà tutte le misure necessarie per evitare contagi tra i partecipanti. Un protocollo rigido che confermerà purtroppo l’assenza del pubblico dalla sala. Quindi da quello che si prevede, si avrà un Teatro Ariston blindatissimo. Con l’atmosfera che non potrà mai essere la stessa rispetto al passato. Ma a questo punto bisognerà accontentarsi, con il rischio di spostare l’evento a quello di farlo comunque andare avanti senza pubblico la differenza è abissale. Tutto confermato, dunque. Non resta che aspettare l’inizio per la felicità degli spettatori affezionati all’evento dell’anno.