GF Vip, forte lite tra Zorzi e Giulia Salemi: “Non parlarmi mai più!” – VIDEO

I due ex amici e coinquilini al GF Vip sembrano non sopportarsi proprio più. Ecco cosa è successo la scorsa notte nella casa più spiata d’Italia.

Forte lite nella notte dopo la diretta del GF Vip tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due influencer hanno iniziato una amicizia ben prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ma il rapporto negli anni si è molto raffreddato e ora i due coinquilini sono arrivati ai ferri corti. Per settimane hanno tenuto nascosto il motivo della loro lite, poi Tommaso ha deciso di svelare cosa era realmente successo tra di loro. Il 25enne ha raccontato che la Salemi avrebbe nascosto all’amico l’uscita del suo libro, e una volta scoperto che anche lui stava per pubblicare il suo primo romanzo, ha chiamato l’editore per anticipare l’uscita arrivando in promozione prima di lui. Lei nega e controbatte dicendo di aver tenuto tutto nascosto solo per scaramanzia. Un evento che sembra aver minato per sempre il loro rapporto e ora reclusi insieme da oltre due tre non riescono più a convivere pacificamente. Ieri sera dopo la fine della diretta c’è stato l’ennesimo scontro.