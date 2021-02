La lettera privata che la gieffina Rosalinda Cannavò ha scritto al coinquilino Andrea Zenga lo ha decisamente colpito in positivo: ecco la sua reazione.

È in arrivo un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip proprio nel mese in cui il reality terminerà? Pare che ci sia del tenero tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che con i coinquilini ha commentato il contenuto della lettera top secret che Rosalinda gli ha dedicato: “Parole molto, molto carine“. Ecco cosa sta succedendo tra i due.

Un’incomprensione iniziale dovuta alle reciproche nomination ha dato il via a tutto, e così Rosalinda Cannavò ha deciso di scrivere ad Andrea Zenga una lettera top secret per chiarire al gieffino che cosa pensa di lui.

Pare che Rosalinda sia stata particolarmente generosa nell’esprimere il proprio giudizio sul coinquilino che ha molto apprezzato e ha così commentato il gesto con Andrea Zelletta, tenendolo nascosto al resto dei concorrenti. Il biglietto non è però sfuggito all’attento Tommaso Zorzi che dopo averlo trovato in bagno ha fatto un “interrogatorio” al diretto interessato.

Andrea Zenga: “Ha scritto parole molto carine”

“Rosalinda mi ha scritto delle parole carine, molto carine“, ha confidato Zenga al coinquilino Andrea Zelletta, in un momento di raccoglimento nel quale in camera da letto si trovavano solo i due amici, certo così di non essere sentito da nessun altro. “Sono onesto: c’è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda ma un biglietto così non me l’ha mai scritto, quindi…“, gli risponde Zelletta, continuando: “poi io lo so che la tua è una situazione che ti fa sentire un attimino…“. Qui è intervenuto nuovamente Zenga, spiegando: “Io non mi permetterei mai, lei è fidanzata. È quello più che altro“, per poi cambiare immediatamente discorso dato che nella stanza proprio mentre i due parlavano di lei era entrata Rosalinda.

Sono poche le parole pronunciate da Zenga riguardo l’argomento ma considerando la sua ormai nota timidezza estrema vogliono dire già tanto: tra i due sta iniziando ad esserci del tenero? Del resto la stessa Rosalinda poche ore prima si era confidata con Samantha De Grenet raccontandole dei suoi sentimenti per Zenga.

Rosalinda: la confidenza a Samantha De Grenet

Proprio alla De Grenet Rosalinda aveva rivelato per prima il suo gesto: “Gli ho fatto un bigliettino: gli ho scritto che mi è piaciuto tanto come ha affrontato la situazione, che è un uomo con valori rari da trovare oggi e di continuare così. Lo ha dimostrato in quella situazione ma lo dimostra ogni giorno con il suo modo di fare e con la persona che è“, ha infatti confidato la Cannavò.

Ma non si è fermata qui la bella attrice, spiegando con occhi sognanti quanto lei e Zenga siano sulla stessa lunghezza d’onda. “È raro incontrare una persona simile a me sotto tanti aspetti. La timidezza, la riservatezza“.

Insomma le parole che Rosalinda ha usato per descrivere il coinquilino sono le più dolci in assoluto: lo ha definito un uomo troppo tenero, troppo dolce, troppo educato, troppo rispettoso e una persona veramente speciale.

Parole che con ogni probabilità la donna ha riportato anche nel bigliettino e che hanno reso Zenga molto felice, almeno fino a quando è stato “interrogato” da Zorzi e la Orlando, che avevano intuito cosa stava succedendo di nascosto alle loro spalle.

Il duo affiatato infatti ha cercato di strappare qualche informazione in più al diretto interessato, provando persino a leggergli la prima parte della lettera, ma Zenga ha resistito negando tutto fino all’ultimo, anche se poi il caso è scoppiato e la notizia si è diffusa in tutta la casa.

Il bigliettino tra Rosalinda e Andrea è infatti l’argomento più chiacchierato della giornata all’interno della Casa ed è spesso il soggetto preferito delle battutine di Zorzi. Eccone qualche esempio.