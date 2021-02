Vediamo insieme il contenuto della telefonata tra Marta e Vittorio al Paradiso delle Signore, che lascerà tutti senza parole.

La super seguita soap opera della Rai, ovvero Il Paradiso delle Signore, è sempre piena di avvenimenti importanti e di scene dal grande patos.

Vediamo insieme che cosa si nasconde dietro alla telefonata tra Marta e Vittorio, che ha lasciato tutti senza parole.

Il Paradiso delle signore: svelato cosa nasconde Marta a Vittorio

Come abbiamo detto, stiamo parlando di una delle soap opera di maggior successo della Rai, degli ultimi anni, ovvero Il Paradiso delle Signore.

Durante le ultime puntate che sono andate in onda, abbiamo avuto modo di vedere la Signora Conti, che telefona al marito dopo molti mesi che si trova dall’altra parte del mondo, ovvero a New York.

L’uomo, nel frattempo si stà avvicinando in modo pericoloso a Beatrice, e per pochissimo tra i due non scatta un appassionato bacio.

Ma nella telefonata di Vittorio, nei confronti di Marta, per quale motivo non dice la verità ma una bugia?

Molto probabilmente, in quel momento non si aspettava una sua chiamata, tanto da dirgli che stava uscendo dalla doccia.

Forse, tra di loro, anche se sono una coppia molto unita, la lontananza inizia a farsi sentire, e c’è qualche motivo sotto.

Marta, parla della sua nuova vita nella Grande mela, e di quanto è felice ed impegnata, ma ad un certo punto, le sfugge una frase, dove dichiara che forse era meglio rimanere a Milano.

Anche Vittorio, resta interdetto da queste parole, ma la donna dice che deve scappare in ufficio, e non sente nemmeno un dolce Ti amo, perché Marta ha già chiuso la telefonata.

Probabilmente, sotto a tutte queste parole, c’è la questione Ravasi, dato che lei è la nipote di Adelaide, e probabilmente conosce qualche segreto di famiglia.

E voi cosa ne pensate di questa particolare telefonata tra Vittorio e Marta? Ci deve essere per forza una brutta notizia, o magari non è nulla di rilevante?