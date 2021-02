Vediamo cosa è successo durante la puntata del programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna, e quale risposta ha dato il concorrente.

Un programma di grandissimo successo è proprio quello condotto da Flavio Insinna, che va in onda tutti i giorni, ovvero L’Eredità

Vediamo insieme però, che cosa è successo con un concorrente, o meglio con la sua risposta, che ha fatto gelare lo studio.

L’Eredità: la risposta del concorrente è da censura- Insinna senza parole

Il programma che conduce Flavio Insinna, ovvero l’Eredità è sempre molto amato e seguito dal pubblico a casa.

Ma questa volta, nella puntata che è andata in onda il 30 gennaio, è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Anche il padrone di casa, ovvero il bravo Flavio insinna è rimasto senza parole per l’accaduto, ed è davvero difficile per lui che succeda.

Al ragazzo che era in gara, in quel momento, ovvero Andrea è stato chiesto di trovare una parola che iniziava con la F, per quanto riguarda un discorso fluido.

Il concorrente ha risposto senza pensarci “fallico, fallo”, ed ovviamente questo ha generato un momento di imbarazzo per tutti i presenti in studio.

Ma il bravissimo Flavio Insinna ha immediatamente ripreso le redini in mano dichiarando che erano già finiti sul programma Blob.

Il ragazzo, poi si è corretto ed ha dato la risposta corretta ovvero Fluido, ma in un primissimo momento c’è stato grandissimo imbarazzo in studio, anche per Flavio Insinna.

E voi avete seguito in diretta il momento della risposta di Andrea al programma L’Eredità? Vi è piaciuto come si è comportato Flavio Insinna per riprendersi da un primo momento di imbarazzo generale?