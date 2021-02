Pierpaolo Pretelli è stato scelto come finalista del GF Vip, battendo al televoto l’amico Andrea Zelletta, ma Natalia Paragoni non è convinta sia tutto regolare. Ecco la reazione dell’influencer 23enne.

Ieri sera durante la diretta del GF Vip, i vipponi si sono sfidati al televoto per aggiudicarsi un posto alla tanto attesa finale. La prima ad essere salvata e stata Dayne Mello, probabilmente ancora grazie al supporto dei tantissimi fan brasiliani. Successivamente nel confronto tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli ha avuto la meglio l’ex velino, che si è cosi aggiudicato il posto in finale. Andrea Zelletta, sconfitto al telefoto resta quindi ancora in bilico e dovrà aspettare la prossima occasione per accaparrarsi la finale. Una decisione del pubblico che non è per niente piaciuta alla fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni. La bella influencer ha deciso di esprimere il suo malcontento pubblicando una stories su Instagram con la frase “ Tutto già scritto”. La Paragoni lascia intendere quindi che il televoto del Gf Vip sia pilotato e che gli autori sappiano già chi andrà in finale e soprattutto chi vincerà questa edizione.

Un’affermazione forte che però Natalia deve essersi subito pentita di aver condiviso con i propri followers. Dopo pochi minuti infatti la 23enne ha deciso di cancellare tutto. Si sarà pentita dell’affronto al GF? Non è la prima volta che l’influencer lombarda decide di opporsi alle dinamiche del reality. Solo qualche settimana fa ha diffidato il programma a seguito delle notizie sul suo presunto tradimento al fidanzato. Durante un confessionale Dayane Mello aveva raccontato di essere a conoscenza di una scappatella della Paragoni, avvenuta la scorsa estate a Capri. Tradimento che ha raccontato di aver sentito anche il medico delle star, Giacomo Urtis. Sia Zelletta che Natalia hanno fermamente negato le voci, e l’ex tronista ha dichiarato di fidarsi ciecamente della fidanzata. Ma dopo pochi giorni dalla diretta, Natalia ha deciso di bloccare il piccante argomento tramite una diffida al programma.

Un comportamento che ha insospettito molti telespettatori e soprattutto il padrone di casa Alfonso Signorini, che ha pubblicamente criticato il comportamento della ragazza. Ora non ci resta che attendere maggiori informazioni da Natalia e capire perché secondo lei tutto sarebbe già scritto.